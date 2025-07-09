Casa rural Diamond Star Group

Akhalsopeli es el suburbio más cercano de Batumi, a 7 minutos en coche de la ciudad.
La casa está construida en terreno plano.
En 3 minutos en coche la playa más limpia de Adjara.
Microclima único gracias al eucalipto y a los árboles cítricos.
Área protegida cerrada bajo vigilancia de vídeo, con acceso a cámaras en línea para todos los residentes.
Su propio aparcamiento está bajo guardia.
Piscina y terreno deportivo en el territorio.
Mi propio patio.
No hay ruido urbano ni atascos de tráfico.
Lote P036OV