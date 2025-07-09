Casa rural Diamond Star Group

Akhalsopeli es el suburbio más cercano de Batumi, a 7 minutos en coche de la ciudad.

La casa está construida en terreno plano.

En 3 minutos en coche la playa más limpia de Adjara.

Microclima único gracias al eucalipto y a los árboles cítricos.

Área protegida cerrada bajo vigilancia de vídeo, con acceso a cámaras en línea para todos los residentes.

Su propio aparcamiento está bajo guardia.

Piscina y terreno deportivo en el territorio.

Mi propio patio.

No hay ruido urbano ni atascos de tráfico.

Lote P036OV