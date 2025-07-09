  1. Realting.com
  4. Casa rural Diamond Star Group

Casa rural Diamond Star Group

Charnali, Georgia
de
$159,000
de
$878/m²
;
20
ID: 24934
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/2/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Barrio
    Municipio de Jelvachauri
  • Pueblo
    Charnali

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Akhalsopeli es el suburbio más cercano de Batumi, a 7 minutos en coche de la ciudad.
La casa está construida en terreno plano.
En 3 minutos en coche la playa más limpia de Adjara.
Microclima único gracias al eucalipto y a los árboles cítricos.
Área protegida cerrada bajo vigilancia de vídeo, con acceso a cámaras en línea para todos los residentes.
Su propio aparcamiento está bajo guardia.
Piscina y terreno deportivo en el territorio.
Mi propio patio.
No hay ruido urbano ni atascos de tráfico.

Lote P036OV

Charnali, Georgia
Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Casa rural Diamond Star Group
Charnali, Georgia
de
$159,000
