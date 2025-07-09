  1. Realting.com
Apart hotel Renaissance by Alliance

Kobuleti, Georgia
$66,623
5/12/24
$66,623
28/11/24
$73,216
22/11/24
$54,315
25/10/24
$69,445
24/10/24
$1,650
;
9
ID: 22395
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/2/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Barrio
    Municipio de Kobuleti
  • Ciudad
    Kobuleti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    28

Sobre el complejo

Renaissance by Alliance est le nouveau projet sportif et bien-être innovant du groupe Alliance dans la région, situé dans la station climatique-balnéologique d'Adjara, Kobuleti, sur la première ligne de la côte, à 30 mètres de la mer.

Le complexe combine les tours A, B et C avec un podium commun et un centre sportif et bien-être indépendant de 14 étages d'une marque internationale, avec un espace unique pour 25 types de procédures thérapeutiques. Avec cela, Renaissance by Alliance combine trois directions fonctionnelles principales : le sport, le bien-être et l'investissement.

Valeur totale de l'investissement $220 000 000

La parte única del proyecto multifuncional Renaissance by Alliance es un centro deportivo y de bienestar de 14 pisos de una marca internacional, donde los residentes o invitados tendrán la oportunidad de crear un estilo de vida saludable y moderno.

Con la síntesis de la altitud única de Kobuleti, su propósito climático-balneológico, sus diversos paisajes naturales y la infraestructura deportiva y de bienestar de Renaissance by Alliance, creamos un concepto de bienestar vanguardista e innovador para la región.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 33.9 – 64.8
Precio por m², USD 1,780 – 2,440
Precio del apartamento, USD 78,648 – 121,083
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 74.5 – 106.1
Precio por m², USD 1,770 – 3,400
Precio del apartamento, USD 186,912 – 254,320
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 33.4 – 35.7
Precio por m², USD 2,500
Precio del apartamento, USD 83,375 – 89,125

Localización en el mapa

Kobuleti, Georgia
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
