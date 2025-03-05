  1. Realting.com
  2. Agencies
  3. Satellite Estate

Satellite Estate

Indonesia, Lesser Sunda Islands
;
Dejar una solicitud
Company type
Company type
Agencia inmobiliaria
En la plataforma
En la plataforma
1 año 4 meses
Idiomas hablados
Idiomas hablados
English, Русский
Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 03:53
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Mis socios
2 del desarrollador
Nuestros agentes en Indonesia
Elena Vladich
Elena Vladich
182 propiedades
Margarita Gelenidze
Margarita Gelenidze
Agencias cercanas
BNBPROFITS
Indonesia, Badung
Propiedades residenciales 465 Bienes raíces comerciales 6 Parcelas 29
Alex y Mark son empresarios y expatriados que viven en Bali durante más de una década. En 2018 fundaron bnbprofits para aportar una nueva perspectiva al mercado inmobiliario de Bali. Están implementando constantemente las últimas soluciones de TI para ofrecer una experiencia realmente notabl…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Idiomas hablados
English
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir