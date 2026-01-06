  1. Realting.com
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Hurgada, Egipto
$46,750
$1,091/m²
ID: 33142
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/1/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Grand Rock es una moderna comunidad residencial que abarca 6.000 m2, idealmente situada directamente en Mamsha, junto a Princesses Resort y a pocos pasos de la playa.

Opciones de pago:

  • Compra en efectivo con 10% de descuento

  • 15% DP hasta 18 meses

  • 20% DP hasta 24 meses

  • 30% DP hasta 36 meses

  • Tasa de mantenimiento: 10% de una sola vez

Amenities:

  • Vistas a la piscina

  • 3 piscinas

  • Área para niños

  • Tiendas comerciales

  • Aparcamiento subterráneo

  • Seguridad 24 horas con acceso cerrado

  • Supermercado & farmacia cerca

Entrega: 2026 de diciembre

Homes Bay proporciona soporte completo, asistencia multilingüe y ofertas exclusivas.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 80.0
Precio por m², USD 1,092
Precio del apartamento, USD 87,344

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Reseña en vídeo de complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Volver a
