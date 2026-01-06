Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Grand Rock es una moderna comunidad residencial que abarca 6.000 m2, idealmente situada directamente en Mamsha, junto a Princesses Resort y a pocos pasos de la playa.
Opciones de pago:
Compra en efectivo con 10% de descuento
15% DP hasta 18 meses
20% DP hasta 24 meses
30% DP hasta 36 meses
Tasa de mantenimiento: 10% de una sola vez
Amenities:
Vistas a la piscina
3 piscinas
Área para niños
Tiendas comerciales
Aparcamiento subterráneo
Seguridad 24 horas con acceso cerrado
Supermercado & farmacia cerca
Entrega: 2026 de diciembre
Homes Bay proporciona soporte completo, asistencia multilingüe y ofertas exclusivas.