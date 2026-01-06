  1. Realting.com
Complejo residencial High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Hurgada, Egipto
de
$39,600
de
$1,101/m²
ID: 33145
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/1/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

Experimente la vida contemporánea en CLAN, una comunidad residencial bien planificada que se extiende más de 10.000 m2 en Magawish, directamente frente al Hotel Eagle.
CLAN está diseñado para comodidad, comodidad y elegancia moderna, todo en una ubicación privilegiada.
Vivir en una vibrante comunidad rodeada de servicios esenciales, espacios de ocio y un ambiente acogedor.
CLAN combina la vida residencial moderna con un entorno de estilo de vida activo.

Características exclusivas
Cuatro piscinas (incluyendo dos piscinas climatizadas)
Dos jacuzzis y una piscina al aire libre
Café, cafetería y restaurantes casuales
Zona de juegos para niños y gimnasios totalmente equipados
Tiendas, supermercado y farmacia dentro de la comunidad
Seis entradas cerradas con total seguridad 24/7
Aparcamiento subterráneo para mayor comodidad

Planes de pago flexibles
20% de descuento en efectivo para compradores externos
20% de pago con cuotas hasta 60 meses
15% de pago con cuotas hasta 48 meses

Tasa de mantenimiento: 10% (sólo una vez)
Fecha de entrega: Diciembre 2027

Homes Bay – Tu socio inmobiliario
Homes Bay te apoya desde la primera investigación hasta el contrato final con plena transparencia, orientación multilingüe y acceso a oportunidades de inversión exclusivas.

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Educación
Alimentación

Reseña en vídeo de complejo residencial High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

