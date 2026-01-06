Complejo residencial High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Experimente la vida contemporánea en CLAN, una comunidad residencial bien planificada que se extiende más de 10.000 m2 en Magawish, directamente frente al Hotel Eagle.

CLAN está diseñado para comodidad, comodidad y elegancia moderna, todo en una ubicación privilegiada.

Vivir en una vibrante comunidad rodeada de servicios esenciales, espacios de ocio y un ambiente acogedor.

CLAN combina la vida residencial moderna con un entorno de estilo de vida activo.

Características exclusivas

Cuatro piscinas (incluyendo dos piscinas climatizadas)

Dos jacuzzis y una piscina al aire libre

Café, cafetería y restaurantes casuales

Zona de juegos para niños y gimnasios totalmente equipados

Tiendas, supermercado y farmacia dentro de la comunidad

Seis entradas cerradas con total seguridad 24/7

Aparcamiento subterráneo para mayor comodidad



Planes de pago flexibles

20% de descuento en efectivo para compradores externos

20% de pago con cuotas hasta 60 meses

15% de pago con cuotas hasta 48 meses

Tasa de mantenimiento: 10% (sólo una vez)

Fecha de entrega: Diciembre 2027

Homes Bay – Tu socio inmobiliario

Homes Bay te apoya desde la primera investigación hasta el contrato final con plena transparencia, orientación multilingüe y acceso a oportunidades de inversión exclusivas.