Preguntas frecuentes sobre los nuevos edificios en Egipto
¿Qué lista de documentos necesitan los extranjeros para comprar una nueva vivienda en los complejos residenciales en Egipto?
Los extranjeros deben tener un pasaporte y un visado válido que confirme su estancia legal en el país. No se requieren otros documentos.
¿Se deben pagar impuestos y comisiones al comprar bienes raíces de un desarrollador en Egipto?
El comprador paga una tarifa de impuestos de entre 1000 libras egipcias (alrededor de 32 dólares) y 2000 libras (alrededor de 64 dólares), dependiendo del área total de la vivienda comprada. Al comprar un apartamento en un edificio nuevo en Egipto, también se debe pagar una comisión al agente inmobiliario (1.5-5% del precio catastral del objeto).
¿Se emite un permiso de residencia por la compra de nuevas viviendas en Egipto?
Por la compra de bienes inmuebles a partir de 100,000 dólares, los inversores extranjeros reciben un permiso de residencia de un año; a partir de 200,000, un permiso de residencia de tres años; a partir de 400,000, un permiso de residencia de cinco años. Si el apartamento o casa vale menos de 100,000 dólares, se emite un permiso de residencia de seis meses.
¿En qué ciudades egipcias se compran propiedades nuevas con más frecuencia?
Se observa una mayor demanda en los complejos residenciales en Egipto ubicados en centros turísticos populares como Hurghada y Dahab. También se compran activamente apartamentos en edificios nuevos en El Cairo y Alejandría.