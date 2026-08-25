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Complejo residencial Storia Del Mare
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Complejo residencial Storia Del Mare
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Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50 417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
1 objeto inmobiliario 1
Estamos orgullosos de presentarles nuestro nuevo proyecto resort Storia Del Mare, uno de los proyectos más lujosos en el centro de Hurghada. El proyecto Storia Del Mare fue desarrollado por Castello. El proyecto cuenta con paseo peatonal a la orilla del mar, habitaciones con vista al m…
Desarrollador
castello
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Complejo residencial Marvento Beach Resort
Complejo residencial Marvento Beach Resort
Complejo residencial Marvento Beach Resort
Complejo residencial Marvento Beach Resort
Complejo residencial Marvento Beach Resort
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Complejo residencial Marvento Beach Resort
Hurgada, Egipto
de
$57 041
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 7
Marvento Beach Resort es un desarrollo contemporáneo frente a la playa por el Emperador de Desarrollos, situado estratégicamente en Al Ahyaa, Hurghada, a pocos minutos de El Gouna.Aproximadamente 30.000 m2, el complejo ha sido cuidadosamente diseñado con sólo un 20% dedicado a edificios y al…
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Complejo residencial Mark Resort
Complejo residencial Mark Resort
Complejo residencial Mark Resort
Complejo residencial Mark Resort
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Complejo residencial Mark Resort
Hurgada, Egipto
de
$38 946
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Mark Resort es un complejo residencial contemporáneo situado en el corazón de Al Kawther, Hurghada, directamente en Airport Road, que ofrece una combinación de diseño moderno, instalaciones de estilo resort y una ubicación céntrica privilegiada.Difundido en aproximadamente 7.500 m2, el desar…
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Complejo residencial Veranda Sahl Hasheesh
Complejo residencial Veranda Sahl Hasheesh
Complejo residencial Veranda Sahl Hasheesh
Complejo residencial Veranda Sahl Hasheesh
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Complejo residencial Veranda Sahl Hasheesh
Mar Rojo, Egipto
de
$114 460
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Veranda Sahl Hasheesh es un complejo residencial situado en Sahl Hasheesh en la costa del Mar Rojo de Egipto, que ofrece una selección de estudios, apartamentos de una habitación y dos dormitorios, áticos y villasLa versión actual incluye diferentes zonas residenciales y configuraciones unit…
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Complejo residencial Lavanda Beach Resort
Complejo residencial Lavanda Beach Resort
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Complejo residencial Lavanda Beach Resort
Gamsha, Egipto
de
$63 414
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Lavanda Beach Resort es un desarrollo residencial costero situado en Al Ahyaa, una de las zonas residenciales y turísticas de Hurghada que crecen rápidamente en el Mar Rojo.El complejo goza de una ubicación estratégica a unos 15 km al norte del centro de Hurghada y a unos 20 km del aeropuert…
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Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
Edificio de apartamentos Cala
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Edificio de apartamentos Cala
Mar Rojo, Egipto
de
$136 045
Opciones de acabado Con acabado
Área 103–150 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Experimente el estilo de vida costero en este impresionante ático situado en el corazón de Cala, Sahl Hasheesh. Perfectamente mezclando la elegancia moderna con el encanto costero, esta propiedad ofrece un retiro exclusivo a pocos pasos de las playas más prístinas de Egipto.✨Aspectos destaca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.0
166 070
Apartamentos 2 habitaciones
112.0 – 121.7
164 421 – 201 255
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
236 158
Desarrollador
capital link developments
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Complejo residencial Athena Resort
Complejo residencial Athena Resort
Complejo residencial Athena Resort
Complejo residencial Athena Resort
Complejo residencial Athena Resort
Complejo residencial Athena Resort
Complejo residencial Athena Resort
Hurgada, Egipto
de
$62 533
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 6
Área 34–56 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Athena Resort es un desarrollo residencial y vacacional premium en Al Ahyaa, Hurghada, inspirado en la arquitectura griega atemporal y diseñado para la vida moderna del Mar Rojo.Desarrollado por Al Arabia Development, el proyecto abarca aproximadamente 15.000 m2, con sólo un 20% dedicado a e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 56.0
91 251 – 117 623
Estudio
34.0 – 49.0
67 213 – 102 920
Agencia
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Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
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Hurgada, Egipto
de
$33 165
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 40–62 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Platino Resort Un complejo integrado de espacios residenciales y comerciales que proporciona todo lo necesario para salir y disfrutar de su retiro, todo el año.Minutes away from Downtown, with amenities that ensure you will never need to interrupt your time, designed by professional architec…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0 – 62.0
25 415 – 27 072
Apartamentos 2 habitaciones
55.0
51 344
Agencia
Hurghadians Property
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Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
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Residencia La Bella Resort
Hurgada, Egipto
de
$32 022
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 46–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
La Bella Resort Hurghada es un proyecto nuevo e inspirador. Comprende 149 unidades en total y las unidades comienzan de 30m2 a 160m2. Situada en el corazón de hurghada, justo en el paseo marítimo de Mamsha, se ubicarán varias unidades de dormitorio con vistas al Mar Rojo. Con todo a la vuel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 64.0
37 376 – 71 497
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 93.0
77 629 – 86 350
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
120 891 – 121 066
Agencia
Hurghadians Property
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Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
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Hurgada, Egipto
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Los sueños pueden convertirse en una realidad con Castello.Nuestra Storia Del El proyecto Mare se encuentra en la primera costa con una playa privada, seguridad de la instalación 24 horas.Videovigilancia, salones de spa, gimnasio, restaurantes, estacionamiento y más.Tenemos una recopilación …
Desarrollador
castello
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Preguntas frecuentes sobre los nuevos edificios en Egipto

¿Qué lista de documentos necesitan los extranjeros para comprar una nueva vivienda en los complejos residenciales en Egipto?

Los extranjeros deben tener un pasaporte y un visado válido que confirme su estancia legal en el país. No se requieren otros documentos.

¿Se deben pagar impuestos y comisiones al comprar bienes raíces de un desarrollador en Egipto?

El comprador paga una tarifa de impuestos de entre 1000 libras egipcias (alrededor de 32 dólares) y 2000 libras (alrededor de 64 dólares), dependiendo del área total de la vivienda comprada. Al comprar un apartamento en un edificio nuevo en Egipto, también se debe pagar una comisión al agente inmobiliario (1.5-5% del precio catastral del objeto).

¿Se emite un permiso de residencia por la compra de nuevas viviendas en Egipto?

Por la compra de bienes inmuebles a partir de 100,000 dólares, los inversores extranjeros reciben un permiso de residencia de un año; a partir de 200,000, un permiso de residencia de tres años; a partir de 400,000, un permiso de residencia de cinco años. Si el apartamento o casa vale menos de 100,000 dólares, se emite un permiso de residencia de seis meses.

¿En qué ciudades egipcias se compran propiedades nuevas con más frecuencia?

Se observa una mayor demanda en los complejos residenciales en Egipto ubicados en centros turísticos populares como Hurghada y Dahab. También se compran activamente apartamentos en edificios nuevos en El Cairo y Alejandría.
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