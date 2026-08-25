Por la compra de bienes inmuebles a partir de 100,000 dólares, los inversores extranjeros reciben un permiso de residencia de un año; a partir de 200,000, un permiso de residencia de tres años; a partir de 400,000, un permiso de residencia de cinco años. Si el apartamento o casa vale menos de 100,000 dólares, se emite un permiso de residencia de seis meses.