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Complejo residencial Storia Del Mare
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Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
1 objeto inmobiliario 1
Estamos orgullosos de presentarles nuestro nuevo proyecto resort Storia Del Mare, uno de los proyectos más lujosos en el centro de Hurghada. El proyecto Storia Del Mare fue desarrollado por Castello. El proyecto cuenta con paseo peatonal a la orilla del mar, habitaciones con vista al m…
Desarrollador
castello
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Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
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Hurgada, Egipto
de
$33,165
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 40–62 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Platinum Resort Un complejo integrado de espacios residenciales y comerciales que proporciona todo lo que necesita para escapar y disfrutar de su retiro durante todo el año. A minutos del centro, con comodidades que aseguran que nunca tendrá que interrumpir su tiempo, diseñado por arquitect…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0 – 62.0
25,174 – 60,104
Apartamentos 2 habitaciones
55.0
50,857
Agencia
Hurghadians Property
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Complejo residencial Storia Del Mare
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Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Los sueños pueden convertirse en una realidad con Castello.Nuestra Storia Del El proyecto Mare se encuentra en la primera costa con una playa privada, seguridad de la instalación 24 horas.Videovigilancia, salones de spa, gimnasio, restaurantes, estacionamiento y más.Tenemos una recopilación …
Desarrollador
castello
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TekceTekce
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Mostrar todo Residencia La Bella Resort
Residencia La Bella Resort
Hurgada, Egipto
de
$32,022
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 46–128 m²
10 objetos inmobiliarios 10
La Bella Resort Hurghada es un proyecto nuevo e inspirador. Comprende 149 unidades en total y las unidades comienzan de 30m2 a 160m2. Situada en el corazón de hurghada, justo en el paseo marítimo de Mamsha, se ubicarán varias unidades de dormitorio con vistas al Mar Rojo. Con todo a la vuel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 64.0
37,022 – 70,820
Apartamentos 2 habitaciones
80.0 – 93.0
76,894 – 85,532
Apartamentos 3 habitaciones
128.0
119,745 – 119,919
Agencia
Hurghadians Property
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