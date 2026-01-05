  1. Realting.com
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort

Hurgada, Egipto
de
$35,114
VAT
de
$1,032/m²
BTC
0.4176740
ETH
21.8920821
USDT
34 716.6677377
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15 1
ID: 33109
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

English

La Mora – Urban Living con Resort Comfort
Bienvenido a La Mora, una moderna comunidad residencial que abarca 24.000 m2 en el corazón del Distrito de Arabia. Diseñado para estilo, comodidad y comodidad, La Mora combina la energía de la ciudad con la relajación estilo resort.
Prime Location
Momentos de playas, compras, restaurantes y entretenimiento en el vibrante Distrito de Arabia.
Tipos de unidad
Studios TENIDO 1BR TENIDO 2BR ANTE 3BR
Diseñadas diseños que combinan elegancia y funcionalidad.

Amenities estilo de vida
4 Piscinas & Agua Park
Café, Gimnasio & Dedicado Espacio de trabajo
Área de juegos infantil
Centro de compras in situ
Seguridad 24/7

Entrega
Diciembre 2026

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 62.0
Precio por m², USD 1,076
Precio del apartamento, USD 66,684

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Educación
Alimentación

Reseña en vídeo de complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Mostrar contactos
