Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort

La Mora – Urban Living con Resort Comfort
Bienvenido a La Mora, una moderna comunidad residencial que abarca 24.000 m2 en el corazón del Distrito de Arabia. Diseñado para estilo, comodidad y comodidad, La Mora combina la energía de la ciudad con la relajación estilo resort.
Prime Location
Momentos de playas, compras, restaurantes y entretenimiento en el vibrante Distrito de Arabia.
Tipos de unidad
Studios TENIDO 1BR TENIDO 2BR ANTE 3BR
Diseñadas diseños que combinan elegancia y funcionalidad.
Amenities estilo de vida
4 Piscinas & Agua Park
Café, Gimnasio & Dedicado Espacio de trabajo
Área de juegos infantil
Centro de compras in situ
Seguridad 24/7
Entrega
Diciembre 2026