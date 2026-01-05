  1. Realting.com
  Complejo residencial Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Complejo residencial Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Mar Rojo, Egipto
$88,955
$87,947/m²
Localización

  País
    Egipto
  Región / estado
    Mar Rojo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase Premium
    2027
    Con acabado
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Detalles del exterior:

  Piscina
  Gimnasio

Sobre el complejo

Cala
Disfrute de una elegante vida costera en este amplio apartamento de 1 dormitorio en planta baja, perfectamente situado con vistas directas a la piscina.
Diseñado con diseños modernos y acabados de alta calidad, la unidad ofrece comodidad, funcionalidad y un ambiente sereno estilo resort, ideal tanto para uso personal como para inversión.

En Homes Bay, proporcionamos plena transparencia, soporte multilingüe y ofertas exclusivas para desarrolladores para asegurarle la mejor oportunidad adaptada a su nuevo hogar.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 115.6
Precio por m², USD 1,585
Precio del apartamento, USD 183,184

Localización en el mapa

Mar Rojo, Egipto
Alimentación

Reseña en vídeo de complejo residencial Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

