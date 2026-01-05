Complejo residencial Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh

Cala
Disfrute de una elegante vida costera en este amplio apartamento de 1 dormitorio en planta baja, perfectamente situado con vistas directas a la piscina.
Diseñado con diseños modernos y acabados de alta calidad, la unidad ofrece comodidad, funcionalidad y un ambiente sereno estilo resort, ideal tanto para uso personal como para inversión.
