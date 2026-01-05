Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Bienvenido a ORO Playa, tu última escapada al mar donde la elegancia se mezcla con la relajación.

Spanning 8,800 m2 en el corazón de Al Ahyaa, justo frente a Mubarak 7 Villas, este impresionante proyecto ofrece la mezcla perfecta de comodidad, ocio y oportunidad de inversión.

La felicidad frente a la playa en Its Best

Despierta al sonido de las olas y disfruta de acceso directo a una playa privada.

Ya sea que estés buscando mañanas pacíficas o emocionantes aventuras de agua, ORO Playa ofrece un estilo de vida diseñado para el soñador costero en usted.

Experimente lo mejor de vivir frente a la playa:

Playa Privada – Acceso exclusivo para los residentes

3 Piscinas: Relájese y refrescarse en cualquier momento del día

Actividades de agua – diversión y recreación sin fin

Contrato Verde – Inversión ambientalmente consciente

Residencial dedicado " Comercial " Espacios – 60% residencial, 40% no residencial, ideal tanto para vivir como para negocios



Plazo de entrega

Listo para mover Diciembre 2026

Asegure su lugar en este exclusivo destino costero y abra el arte de la vida costera de lujo.

Con Homes Bay

En Homes Bay, le guíamos a través de cada paso de su viaje de propiedad con total transparencia, soporte multilingüe y exclusivo desarrollador ofrece adaptado a sus objetivos de inversión y preferencias de estilo de vida.