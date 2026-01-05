  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Al Ahia'
  4. Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Al Ahia, Egipto
de
$36,718
de
$1,394/m²
BTC
0.4367478
ETH
22.8918210
USDT
36 302.0628902
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33128
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Al Ahia'

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Bienvenido a ORO Playa, tu última escapada al mar donde la elegancia se mezcla con la relajación.
Spanning 8,800 m2 en el corazón de Al Ahyaa, justo frente a Mubarak 7 Villas, este impresionante proyecto ofrece la mezcla perfecta de comodidad, ocio y oportunidad de inversión.

La felicidad frente a la playa en Its Best
Despierta al sonido de las olas y disfruta de acceso directo a una playa privada.
Ya sea que estés buscando mañanas pacíficas o emocionantes aventuras de agua, ORO Playa ofrece un estilo de vida diseñado para el soñador costero en usted.

Experimente lo mejor de vivir frente a la playa:

  • Playa Privada – Acceso exclusivo para los residentes
  • 3 Piscinas: Relájese y refrescarse en cualquier momento del día
  • Actividades de agua – diversión y recreación sin fin
  • Contrato Verde – Inversión ambientalmente consciente
  • Residencial dedicado " Comercial " Espacios – 60% residencial, 40% no residencial, ideal tanto para vivir como para negocios


Plazo de entrega
Listo para mover Diciembre 2026
Asegure su lugar en este exclusivo destino costero y abra el arte de la vida costera de lujo.

Con Homes Bay
En Homes Bay, le guíamos a través de cada paso de su viaje de propiedad con total transparencia, soporte multilingüe y exclusivo desarrollador ofrece adaptado a sus objetivos de inversión y preferencias de estilo de vida.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 54.0
Precio por m², USD 1,192
Precio del apartamento, USD 64,362

Localización en el mapa

Al Ahia, Egipto
Educación
Alimentación

Reseña en vídeo de complejo residencial ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Hurgada, Egipto
de
$84,410
VAT
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Egipto
de
$42,109
Residencia La Bella Resort
Hurgada, Egipto
de
$32,022
Complejo residencial Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Mar Rojo, Egipto
de
$90,126
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurgada, Egipto
de
$33,165
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Mostrar todo Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Hurgada, Egipto
de
$37,774
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 75 m²
1 objeto inmobiliario 1
Holiday Park Resort – Coastal Living RedefinidoExperimente la armonía perfecta de comodidad, ocio y sofisticación en Holiday Park Resort, un destino residencial principal diseñado para aquellos que buscan un estilo de vida costero refinado.Con 54.000 m2 de superficie en Magawish, este excepc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0
69,096
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Mostrar todo Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Hurgada, Egipto
de
$84,410
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 55–85 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Holidays Park Resort es un importante desarrollo residencial que redefine la costa de lujo que vive en la costa del Mar Rojo de Hurghada. Amplio 54.000 m2 con sólo un 20% de superficie construida, el proyecto combina espacio, elegancia y comodidad dentro de un ambiente de resort sereno.Esta …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 67.0
38,916 – 96,030
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
133,502
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Mostrar todo Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Complejo residencial Hurghada, Arabia La Mora Resort
Hurgada, Egipto
de
$35,114
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 62 m²
1 objeto inmobiliario 1
La Mora – Urban Living con Resort ComfortBienvenido a La Mora, una moderna comunidad residencial que abarca 24.000 m2 en el corazón del Distrito de Arabia. Diseñado para estilo, comodidad y comodidad, La Mora combina la energía de la ciudad con la relajación estilo resort.Prime LocationMomen…
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Ir