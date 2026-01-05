Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Bienvenido a Atlantis: Donde Modern Living Conoce el Lujo Costero

Descubra Atlantis por Castello Development, una sofisticada comunidad residencial que abarca 41,500 m2 en el corazón de Hadaba. Diseñado para la elegancia, la comodidad y la comodidad, Atlantis ofrece la mezcla perfecta de diseño contemporáneo y estilo de vida resort.

Amenidades excepcionales

Todo lo que necesitas, todo en un lugar:

• 164 m2 de piscina – Perfecto para la relajación y la recreación

• Parque infantil – Espacio exterior seguro y atractivo para niños

• Estacionamiento vigilado subterráneo – seguro y conveniente (con cargo adicional)

• Oficina de Servicios de Alquiler Profesional – Ofreciendo publicidad, reservas, recepción, salas de reuniones y servicios de limpieza

• Global Mall & Parking – Disfruta de compras y ocio dentro de tu comunidad



Con Homes Bay

En Homes Bay, le acompañamos a través de cada paso de su viaje de propiedad con total transparencia, soporte multilingüe y exclusivo desarrollador ofrece a medida sus objetivos de inversión y preferencias de estilo de vida.