  2. Egipto
  3. Al Hadaba
  4. Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Al Hadaba, Egipto
de
$42,109
de
$1,928/m²
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
14 1
ID: 33126
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/1/26

Localización

  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Al Hadaba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Bienvenido a Atlantis: Donde Modern Living Conoce el Lujo Costero
Descubra Atlantis por Castello Development, una sofisticada comunidad residencial que abarca 41,500 m2 en el corazón de Hadaba. Diseñado para la elegancia, la comodidad y la comodidad, Atlantis ofrece la mezcla perfecta de diseño contemporáneo y estilo de vida resort.

Amenidades excepcionales
Todo lo que necesitas, todo en un lugar:
• 164 m2 de piscina – Perfecto para la relajación y la recreación
• Parque infantil – Espacio exterior seguro y atractivo para niños
• Estacionamiento vigilado subterráneo – seguro y conveniente (con cargo adicional)
• Oficina de Servicios de Alquiler Profesional – Ofreciendo publicidad, reservas, recepción, salas de reuniones y servicios de limpieza
• Global Mall & Parking – Disfruta de compras y ocio dentro de tu comunidad

Con Homes Bay
En Homes Bay, le acompañamos a través de cada paso de su viaje de propiedad con total transparencia, soporte multilingüe y exclusivo desarrollador ofrece a medida sus objetivos de inversión y preferencias de estilo de vida.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 57.0
Precio por m², USD 1,395
Precio del apartamento, USD 79,518

Localización en el mapa

Al Hadaba, Egipto

Reseña en vídeo de complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

