Valuaciones precisas
Nuestro análisis en profundidad de mercado asegura que usted consigue una estimación precisa del valor verdadero de su propiedad.
Local Market Insight
Con años de experiencia en el área de Hurghada, comprendemos los factores únicos que influyen en los precios del hogar.
Orientación personalizada
Adaptamos nuestro consejo a su propiedad, ayudándole a tomar decisiones informadas si está comprando o vendiendo.
En Homes Bay, aseguramos que cada propiedad cumple con nuestros estrictos estándares antes de que se le ofrezca. Así es como lo hacemos:
Examen jurídico amplio
Nuestro equipo jurídico experto examina cuidadosamente todos los documentos, incluyendo propiedad de apartamentos, estado de construcción y derechos sobre la tierra.
Inspección de bienes
Evaluamos la condición del edificio y la calidad de los acabados para asegurar que cada proyecto esté a la par.
Garantía garantizada
Sólo las propiedades que pasan nuestro riguroso proceso de diligencia debida están disponibles para nuestros clientes, dándole plena confianza en su compra.