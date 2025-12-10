  1. Realting.com
Egipto,
;
Agencia inmobiliaria
1 año
English
homes-bay.com/
Sobre la agencia

Valuaciones precisas

Nuestro análisis en profundidad de mercado asegura que usted consigue una estimación precisa del valor verdadero de su propiedad.

Local Market Insight

Con años de experiencia en el área de Hurghada, comprendemos los factores únicos que influyen en los precios del hogar.

Orientación personalizada

Adaptamos nuestro consejo a su propiedad, ayudándole a tomar decisiones informadas si está comprando o vendiendo.

Servicios

En Homes Bay, aseguramos que cada propiedad cumple con nuestros estrictos estándares antes de que se le ofrezca. Así es como lo hacemos:

Examen jurídico amplio

Nuestro equipo jurídico experto examina cuidadosamente todos los documentos, incluyendo propiedad de apartamentos, estado de construcción y derechos sobre la tierra.

Inspección de bienes

Evaluamos la condición del edificio y la calidad de los acabados para asegurar que cada proyecto esté a la par.

Garantía garantizada

Sólo las propiedades que pasan nuestro riguroso proceso de diligencia debida están disponibles para nuestros clientes, dándole plena confianza en su compra.

Horas de trabajo
Abierto ahora
Actualmente en la empresa: 16:39
(UTC+2:00, Africa/Cairo)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
Día libre
Sábado
Día libre
Domingo
09:00 - 18:00
Alaa Faraag
Alaa Faraag
Agencias cercanas
PRO Silver
Deals On Seas - عقارات عالبحر
Egipto, Guiza
Gründungsjahr des Unternehmens 2007
Propiedades residenciales 11 Bienes raíces comerciales 1 Alquiler a corto plazo 1
Deals On Seas es especialista en gestión residencial, comercial y de bloques, así como en muchos aspectos del mantenimiento de propiedades residenciales y comerciales. Nos centramos en administrar, proteger y maximizar el potencial de los activos inmobiliarios.  Nuestra misión es llevar la …
Palma Group Developer
Egipto, Gamsha
Propiedades residenciales 13
Palma Group Hotels and Developments es una empresa egipcia danesa, ubicada en Hurghada, Egipto. Su primer desarrollo inmobiliario se inició en 2005 a partir de Palma Resort.Comprometida con el desarrollo sostenible y la arquitectura única, la empresa continúa difundiendo la innovación y cons…
Hurghadians Property
Egipto, Mar Rojo
Gründungsjahr des Unternehmens 2015
Edificios nuevos 2 Propiedades residenciales 27
Hurghadians Property le ofrece una gran variedad de propiedades en Hurghada, Sahl Hasheesh, El Gouna, Makadi y Soma Bay.Sobre todo hemos construido una reputación envidiable como una empresa de corretaje excepcional, sirviendo las necesidades tanto de los desarrolladores como de los comprado…
