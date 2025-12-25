  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Hurgada
  4. Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana

Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana

Hurgada, Egipto
de
$37,774
VAT
de
$931/m²
BTC
0.4493110
ETH
23.5503104
USDT
37 346.3015784
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
13 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33108
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Hurgada

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Holiday Park Resort – Coastal Living Redefinido
Experimente la armonía perfecta de comodidad, ocio y sofisticación en Holiday Park Resort, un destino residencial principal diseñado para aquellos que buscan un estilo de vida costero refinado.
Con 54.000 m2 de superficie en Magawish, este excepcional complejo comunitario de redefines que vive a través de la elegancia, el espacio y las comodidades pensadas.

Elige tu hogar perfecto
Desde estudios elegantes y acogedores apartamentos de 1 a 2 dormitorios hasta elegantes villas gemelas, Holiday Park Resort ofrece una amplia selección de casas adaptadas a cada estilo de vida.

  • Instalaciones excepcionales

Una comunidad de estilo resort diseñada para la máxima relajación y disfrute:
20% Edificios / 80% Piscinas, Paisajes & Jardines
Mayor piscina olímpica residencial (250 m)
Sandy Pool & Dancing Fountains
8 Piscinas (2 climatizadas – 6 sin calefacción)
Clínica y Farmacia
Gimnasio, Spa, Cafeterías, Restaurantes & Bares
Villas de 3 pisos con techos
Acceso a la playa pública a través de la carretera (con cargo extra)
Parque Aqua con más de 12 Juegos de Agua

Plazo de entrega
Listo para junio 2026
Asegure su casa de ensueño hoy y disfrute del equilibrio perfecto de lujo, ocio y serenidad costera en Holiday Park Resort.

Homes Bay – Tu socio inmobiliario con confianza
En Homes Bay, le guíamos a través de cada paso de su viaje de propiedad con total transparencia, soporte multilingüe.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 75.0
Precio por m², USD 927
Precio del apartamento, USD 69,508

Localización en el mapa

Hurgada, Egipto
Educación
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Hurgada, Egipto
de
$84,410
VAT
Edificio de apartamentos Cala
Mar Rojo, Egipto
de
$136,045
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurgada, Egipto
de
$33,165
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50,417
Residencia La Bella Resort
Hurgada, Egipto
de
$32,022
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Mostrar todo Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurgada, Egipto
de
$33,165
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 40–62 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Platinum Resort Un complejo integrado de espacios residenciales y comerciales que proporciona todo lo que necesita para escapar y disfrutar de su retiro durante todo el año. A minutos del centro, con comodidades que aseguran que nunca tendrá que interrumpir su tiempo, diseñado por arquitect…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0 – 62.0
25,645 – 61,227
Apartamentos 2 habitaciones
55.0
51,808
Agencia
Hurghadians Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Mostrar todo Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Complejo residencial Hurghada, Holidays Park Resort
Hurgada, Egipto
de
$84,410
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 55–85 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Holidays Park Resort es un importante desarrollo residencial que redefine la costa de lujo que vive en la costa del Mar Rojo de Hurghada. Amplio 54.000 m2 con sólo un 20% de superficie construida, el proyecto combina espacio, elegancia y comodidad dentro de un ambiente de resort sereno.Esta …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 67.0
39,148 – 96,603
Apartamentos 2 habitaciones
85.0
134,299
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Mostrar todo Complejo residencial Storia Del Mare
Complejo residencial Storia Del Mare
Hurgada, Egipto
de
$50,417
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 78 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Estamos orgullosos de presentarles nuestro nuevo proyecto resort Storia Del Mare, uno de los proyectos más lujosos en el centro de Hurghada. El proyecto Storia Del Mare fue desarrollado por Castello. El proyecto cuenta con paseo peatonal a la orilla del mar, habitaciones con vista al m…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
90,968
Desarrollador
castello
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir