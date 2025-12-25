Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana

Holiday Park Resort – Coastal Living Redefinido
Experimente la armonía perfecta de comodidad, ocio y sofisticación en Holiday Park Resort, un destino residencial principal diseñado para aquellos que buscan un estilo de vida costero refinado.
Con 54.000 m2 de superficie en Magawish, este excepcional complejo comunitario de redefines que vive a través de la elegancia, el espacio y las comodidades pensadas.
Elige tu hogar perfecto
Desde estudios elegantes y acogedores apartamentos de 1 a 2 dormitorios hasta elegantes villas gemelas, Holiday Park Resort ofrece una amplia selección de casas adaptadas a cada estilo de vida.
Una comunidad de estilo resort diseñada para la máxima relajación y disfrute:
20% Edificios / 80% Piscinas, Paisajes & Jardines
Mayor piscina olímpica residencial (250 m)
Sandy Pool & Dancing Fountains
8 Piscinas (2 climatizadas – 6 sin calefacción)
Clínica y Farmacia
Gimnasio, Spa, Cafeterías, Restaurantes & Bares
Villas de 3 pisos con techos
Acceso a la playa pública a través de la carretera (con cargo extra)
Parque Aqua con más de 12 Juegos de Agua
Plazo de entrega
Listo para junio 2026
Asegure su casa de ensueño hoy y disfrute del equilibrio perfecto de lujo, ocio y serenidad costera en Holiday Park Resort.
