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Adosados del mar en Venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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