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Adosados con Jardín en Venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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5 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
En venta es un encantador adosado situado en la zona codiciada de Universal, perfecto para a…
$432,919
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casa de dos dormitorios en un complejo de lujo en Konia Village. Esta fabulosa residencia p…
$414,836
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casa de dos dormitorios en un complejo de lujo en Konia Village. Esta fabulosa residencia p…
$414,836
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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