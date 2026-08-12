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Adosados con piscina en Venta en Paphos District, Chipre

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Pafos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kissonerga, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kissonerga, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Allows the investment permanent residence the location of the Amber Homes in   the kisserg…
$420,285
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Parámetros de las propiedades en Paphos District, Chipre

con Jardín
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