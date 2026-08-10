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Locales comerciales en venta en Distrito de Nicosia, Chipre

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Nicosia
125
Nicosia
67
Strovolos
26
Spilia
11
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164 propiedades total found
Oficina 1 162 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 1 162 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 162 m²
Tienda en la planta baja de un edificio en un Complejo en Kaimakli, Nicosia. Se compone de u…
$1,07M
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Tienda 264 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 264 m²
Nicosia, Chipre
Área 264 m²
Tienda de esquina con sótano de una superficie total de 264 metros cuadrados situado en el l…
$543,014
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De inversiones 1 133 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 1 133 m²
Strovolos, Chipre
Área 1 133 m²
Este lujoso edificio comercial ocupa una posición prominente y atractiva y se beneficia de u…
$3,42M
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TekceTekce
Tienda 513 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 513 m²
Nicosia, Chipre
Área 513 m²
Una tienda en venta situada en el segundo piso de un edificio de dos plantas en la zona de E…
$689,391
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Tienda 128 m² en Strovolos, Chipre
Tienda 128 m²
Strovolos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Número de plantas 1
Tienda con altillo, situado en la avenida Lemesu en la zona de Strovolos. La tienda consta d…
$282,519
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EMERALD en Strovolos, Chipre
EMERALD
Strovolos, Chipre
Área 179 m²
EMERALD SHOP — Premium Retail Space in Strovolos, Nicosia The EMERALD shop is located on …
$380,000
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De inversiones 2 550 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 2 550 m²
Nicosia, Chipre
Área 2 550 m²
Atractiva oportunidad de inversión! El proyecto de residencia estudiantil es un edificio mod…
$5,61M
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Propiedad comercial 1 965 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 1 965 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 965 m²
Una rara oportunidad para adquirir un edificio comercial prominente en el corazón de Nicosia…
$2,73M
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Propiedad comercial 2 694 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 2 694 m²
Nicosia, Chipre
Área 2 694 m²
Un edificio comercial situado en Nicosia. El edificio consta de cinco tiendas en la planta b…
$6,33M
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Tienda en Nicosia, Chipre
Tienda
Nicosia, Chipre
470 metros cuadrados. Versatil Showroom en venta en Pallouriotissa, Nicosia Descubra una in…
$595,823
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
De inversiones 600 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 600 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 600 m²
Oferta de inversión. La venta es un edificio completo (con obras de título despejado) con in…
$1,42M
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De inversiones 110 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 110 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Apartamento de dos dormitorios en Acropoli disponible en venta. El apartamento está situado …
$236,093
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Tienda 2 115 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 2 115 m²
Nicosia, Chipre
Área 2 115 m²
Un edificio de tres plantas anteriormente ocupado por un supermercado, que ha sido construid…
$3,95M
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De inversiones 1 537 m² en Malounta, Chipre
De inversiones 1 537 m²
Malounta, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 537 m²
Una parte de un edificio mixto incompleto en Malounta, Nicosia. Se compone de ocho tiendas i…
$944,372
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Almacén 3 270 m² en Strovolos, Chipre
Almacén 3 270 m²
Strovolos, Chipre
Área 3 270 m²
Un almacén industrial de dos plantas, alta espectro, ubicado en Panagia, Nicosia. La propied…
$4,88M
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De inversiones 358 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 358 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 2
Área 358 m²
Un edificio de 3 pisos está disponible en venta en Kaimakli. La planta baja consta de 3 dorm…
$590,232
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De inversiones 690 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 690 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 26
Nº de cuartos de baño 24
Área 690 m²
Edificio completo con 26 estudios en venta en Pallouriotissa - Aglantzia cerca de la Univers…
$1,77M
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Oficina 103 m² en Latsia, Chipre
Oficina 103 m²
Latsia, Chipre
Área 103 m²
El proyecto moderno está situado en una de las zonas más privilegiadas de Latsia cerca del c…
$284,576
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Oficina en Nicosia, Chipre
Oficina
Nicosia, Chipre
Piso 10
Situado en el barrio de Trypiotis, en el corazón del centro de negocios de Nicosia, esta pro…
$621,386
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VIDI GROUP
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English, Русский
Oficina 128 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 128 m²
Nicosia, Chipre
Área 128 m²
Una oficina en el primer piso de Strovolos. Tiene una superficie de 118 metros cuadrados que…
$295,116
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Almacén en Nicosia, Chipre
Almacén
Nicosia, Chipre
La propiedad está en Kaimakli área industrial ligera, Nicosia. Tiene una superficie de 7.479…
$1,39M
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Propiedad comercial 952 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 952 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Área 952 m²
Apartamento de 3 dormitorios en Egkomi, Nicosia Este versátil edificio de uso mixto se encue…
$1,16M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Tienda 381 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 381 m²
Nicosia, Chipre
Área 381 m²
Una tienda en la planta baja de uso mixto en Kaimakli, Nicosia. Se compone de una planta baj…
$621,300
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Propiedad comercial 3 145 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 3 145 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 14
Área 3 145 m²
Un edificio comercial de siete plantas en Trypiotis, Nicosia. Consiste en: Un sótano de c. …
$8,62M
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Propiedad comercial 238 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 238 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 238 m²
Este bar está en el viejo Nicosia. Se compone de dos edificios residenciales unificados y co…
$442,674
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Propiedad comercial en Latsia, Chipre
Propiedad comercial
Latsia, Chipre
Edificio de uso mixto en Latsia, Nicosia, con una combinación de apartamentos y tiendas. Est…
$1,39M
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Idiomas hablados
English, Русский
Tienda 168 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 168 m²
Nicosia, Chipre
Área 168 m²
Edificio comercial, que se utilizó como restaurante dentro de las paredes de Nicosia. El edi…
$354,139
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De inversiones 600 m² en Spilia, Chipre
De inversiones 600 m²
Spilia, Chipre
Área 600 m²
Un edificio contemporáneo está disponible en venta en Agios Antonios. Situado cerca del Land…
$2,11M
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Propiedad comercial 330 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 330 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Un edificio comercial en Agios Dometios, Nicosia. Se compone de: -Una tienda de 115 metros c…
$657,519
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Propiedad comercial 1 397 m² en Nicosia, Chipre
Propiedad comercial 1 397 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 397 m²
Situado en una de las avenidas más importantes y prestigiosas de Nicosia. Actualmente se enc…
$2,36M
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Tipos de propiedades en Distrito de Nicosia

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