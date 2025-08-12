Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Almacenes en venta en Distrito de Nicosia, Chipre

Nicosia
20
Nicosia
8
Strovolos
8
Dali
10
Almacén Borrar
51 propiedad total found
Almacén 3 167 m² en Kokkinotrimithia, Chipre
Almacén 3 167 m²
Kokkinotrimithia, Chipre
Área 3 167 m²
Warehouse located in Kokkinotrimithia area close to many amenities and services. The wareho…
$2,51M
Almacén 1 075 m² en Yeri, Chipre
Almacén 1 075 m²
Yeri, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 075 m²
Un almacén industrial en Geri. Se encuentra dentro de la zona industrial de Geri. El almacén…
$822,320
Almacén 1 600 m² en Dali, Chipre
Almacén 1 600 m²
Dali, Chipre
Área 1 600 m²
This asset is a 1/2 share of an industrial plot. The share of the plot contains an industria…
$1,12M
Almacén 7 400 m² en Dali, Chipre
Almacén 7 400 m²
Dali, Chipre
Área 7 400 m²
New in The market! Warehouse within the industrial area of Dali, Nicosia with easy access t…
$5,78M
Almacén 4 250 m² en Agia Varvara, Chipre
Almacén 4 250 m²
Agia Varvara, Chipre
Área 4 250 m²
Almacenes industriales en gran campo ubicado en Agia Varvara del distrito de Nicosia. I El c…
$1,12M
Almacén 1 600 m² en Dali, Chipre
Almacén 1 600 m²
Dali, Chipre
Área 1 600 m²
Used Warehouse within the industrial area of Dali in Nicosia. It is situated close to all n…
$1,12M
Almacén 2 000 m² en Strovolos, Chipre
Almacén 2 000 m²
Strovolos, Chipre
Área 2 000 m²
A state-of-the-art and up-to-date storage facility, with a visually pleasing design, feature…
$1,89M
Almacén 2 850 m² en Strovolos, Chipre
Almacén 2 850 m²
Strovolos, Chipre
Nº de cuartos de baño 8
Área 2 850 m²
Un almacén industrial de dos pisos en Strovolos. El almacén consta de una planta baja, una p…
$941,240
Almacén 1 550 m² en Dali, Chipre
Almacén 1 550 m²
Dali, Chipre
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 550 m²
Participación del 45,48% de un edificio industrial en Dali. La parte corresponde a dos almac…
$1,01M
Almacén 2 850 m² en Strovolos, Chipre
Almacén 2 850 m²
Strovolos, Chipre
Área 2 850 m²
La propiedad es una instalación industrial de dos plantas en alquiler en la zona de Strovolo…
$929,529
Almacén 2 390 m² en Nisou, Chipre
Almacén 2 390 m²
Nisou, Chipre
Área 2 390 m²
Perfect Cold Storage Warehouse located in Latsia area, Nicosia and enjoys easy access to the…
$6,21M
Almacén 2 675 m² en Kokkinotrimithia, Chipre
Almacén 2 675 m²
Kokkinotrimithia, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 675 m²
Dos almacenes industriales arrendatarios en Kokkinotrimithia. Se compone de un edificio en l…
$1,48M
Almacén 4 800 m² en Ergates, Chipre
Almacén 4 800 m²
Ergates, Chipre
Área 4 800 m²
This substantial property comprises a sizable leasehold industrial warehouse situated in the…
$1,53M
Almacén 626 m² en Ergates, Chipre
Almacén 626 m²
Ergates, Chipre
Área 626 m²
Un taller industrial arrendatario en el área industrial de Ergates, Nicosia. Tiene una super…
$456,844
Almacén 1 500 m² en Nisou, Chipre
Almacén 1 500 m²
Nisou, Chipre
Área 1 500 m²
Nave industrial dentro del polígono industrial de Dali-Nisou. Está situada cerca de todos lo…
$1,64M
Almacén 4 770 m² en Latsia, Chipre
Almacén 4 770 m²
Latsia, Chipre
Área 4 770 m²
Used Warehouse within the industrial area of Latsia-Dali. It is situated close to all neces…
$5,12M
Almacén 308 m² en Nicosia, Chipre
Almacén 308 m²
Nicosia, Chipre
Área 308 m²
Almacén industrial en una ubicación animada y puramente industrial en Kaimakli, en el distri…
$331,212
Almacén 531 m² en Nicosia, Chipre
Almacén 531 m²
Nicosia, Chipre
Área 531 m²
Almacén industrial en una ubicación animada y puramente industrial en Kaimakli, en el distri…
$571,055
Almacén 3 660 m² en Strovolos, Chipre
Almacén 3 660 m²
Strovolos, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Área 3 660 m²
Dos almacenes industriales de nivel de aproximadamente 3660 metros cuadrados, actualmente al…
$2,04M
Almacén en Nicosia, Chipre
Almacén
Nicosia, Chipre
La propiedad está en Kaimakli área industrial ligera, Nicosia. Tiene una superficie de 7.479…
$1,35M
Almacén 3 023 m² en Latsia, Chipre
Almacén 3 023 m²
Latsia, Chipre
Área 3 023 m²
A spacious warehouse in  Nicosia. It is located in the industrial area and offers very easy …
$2,00M
Almacén 800 m² en Nicosia, Chipre
Almacén 800 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
Terreno industrial de 3.206 metros cuadrados con un edificio industrial de planta baja de 80…
$1,14M
Almacén 2 283 m² en Nicosia, Chipre
Almacén 2 283 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 283 m²
Un edificio comercial utilizado anteriormente como supermercado en Kaimakli, Nicosia. Se com…
$1,46M
Almacén 2 691 m² en Lakatameia, Chipre
Almacén 2 691 m²
Lakatameia, Chipre
Área 2 691 m²
This is an incomplete industrial showroom with offices in the Tseri industrial area of Nicos…
$1,60M
Almacén 6 425 m² en Strovolos, Chipre
Almacén 6 425 m²
Strovolos, Chipre
Área 6 425 m²
This is a leasehold industrial warehouse located in  Strovolos area. It offers excellent acc…
$2,72M
Almacén 3 750 m² en Distrito de Nicosia, Chipre
Almacén 3 750 m²
Distrito de Nicosia, Chipre
Área 3 750 m²
Industrial building FOR SALE.   In Prime Location Palouriotisa Industrial Area of Nicosi…
$2,00M
Almacén 1 200 m² en Dali, Chipre
Almacén 1 200 m²
Dali, Chipre
Área 1 200 m²
For Sale warehouse in Dali with easy access to the motorway. 1200sqm Covered Area the 200sq…
$1,53M
Almacén 4 800 m² en Ergates, Chipre
Almacén 4 800 m²
Ergates, Chipre
Área 4 800 m²
This  is a sizable leasehold industrial warehouse in the Ergates industrial area, Nicosia. …
$1,87M
Almacén 10 000 m² en Dali, Chipre
Almacén 10 000 m²
Dali, Chipre
Área 10 000 m²
This new industrial warehouse is situated in a prime location within Dali area, boasting exc…
$14,17M
Almacén 2 000 m² en Dali, Chipre
Almacén 2 000 m²
Dali, Chipre
Área 2 000 m²
Under Construction new warehouse in dali area with easy access to the motorway
$2,22M
