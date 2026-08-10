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Tiendas en venta en Distrito de Nicosia, Chipre

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Nicosia
32
Nicosia
16
Strovolos
8
Spilia
7
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40 propiedades total found
Tienda 264 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 264 m²
Nicosia, Chipre
Área 264 m²
Tienda de esquina con sótano de una superficie total de 264 metros cuadrados situado en el l…
$543,014
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Tienda 513 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 513 m²
Nicosia, Chipre
Área 513 m²
Una tienda en venta situada en el segundo piso de un edificio de dos plantas en la zona de E…
$689,391
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Tienda 128 m² en Strovolos, Chipre
Tienda 128 m²
Strovolos, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Número de plantas 1
Tienda con altillo, situado en la avenida Lemesu en la zona de Strovolos. La tienda consta d…
$282,519
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TekceTekce
EMERALD en Strovolos, Chipre
EMERALD
Strovolos, Chipre
Área 179 m²
EMERALD SHOP — Premium Retail Space in Strovolos, Nicosia The EMERALD shop is located on …
$380,000
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Tienda en Nicosia, Chipre
Tienda
Nicosia, Chipre
470 metros cuadrados. Versatil Showroom en venta en Pallouriotissa, Nicosia Descubra una in…
$595,823
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VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Tienda 2 115 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 2 115 m²
Nicosia, Chipre
Área 2 115 m²
Un edificio de tres plantas anteriormente ocupado por un supermercado, que ha sido construid…
$3,95M
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Tienda 381 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 381 m²
Nicosia, Chipre
Área 381 m²
Una tienda en la planta baja de uso mixto en Kaimakli, Nicosia. Se compone de una planta baj…
$621,300
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Tienda 168 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 168 m²
Nicosia, Chipre
Área 168 m²
Edificio comercial, que se utilizó como restaurante dentro de las paredes de Nicosia. El edi…
$354,139
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Tienda 140 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 140 m²
Nicosia, Chipre
Área 140 m²
Actualmente hay una tienda comercial en venta en una zona central de Nicosia, en la zona de …
$236,093
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Tienda 385 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 385 m²
Nicosia, Chipre
Área 385 m²
Una tienda en la planta baja y una oficina en la primera planta de un edificio comercial en …
$992,688
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Tienda 81 m² en Spilia, Chipre
Tienda 81 m²
Spilia, Chipre
Área 81 m²
Una tienda en la planta baja de edificio comercial en Agios Antonios, Nicosia. La tienda con…
$306,921
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Tienda 191 m² en Strovolos, Chipre
Tienda 191 m²
Strovolos, Chipre
Área 191 m²
Planta baja con altillo en Strovolos, idealmente situado cerca de escuelas, bancos, supermer…
$255,047
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Tienda 552 m² en Spilia, Chipre
Tienda 552 m²
Spilia, Chipre
Área 552 m²
Dos tiendas en la planta baja con un entresuelo unificado y sótano situado en un desarrollo …
$1,42M
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Tienda 41 m² en Spilia, Chipre
Tienda 41 m²
Spilia, Chipre
Área 41 m²
Tienda en la planta baja de un edificio comercial en Agios Antonios, Nicosia. Se compone de …
$348,237
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Tienda 365 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 365 m²
Nicosia, Chipre
Área 365 m²
Una unidad comercial de tamaño pequeño ideal con una fachada de gran pantalla está bien ubic…
$973,883
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Tienda 199 m² en Spilia, Chipre
Tienda 199 m²
Spilia, Chipre
Área 199 m²
Tienda en la planta baja en Agios Antonios, Nicosia. Tiene un área de 126 metros cuadrados y…
$377,749
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Tienda 464 m² en Mitsero, Chipre
Tienda 464 m²
Mitsero, Chipre
Área 464 m²
Un espacio comercial utilizado anteriormente como restaurante en Mitsero, Nicosia. El edific…
$336,432
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Tienda 323 m² en Strovolos, Chipre
Tienda 323 m²
Strovolos, Chipre
Área 323 m²
Una tienda en la planta baja de un edificio, Strovolos. Consta de una planta baja de 208m2 y…
$826,325
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Tienda 328 m² en Spilia, Chipre
Tienda 328 m²
Spilia, Chipre
Área 328 m²
Esta es una tienda incompleta en la planta baja de un edificio de nueve plantas en Agios Ant…
$898,924
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Tienda 262 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 262 m²
Nicosia, Chipre
Área 262 m²
El restaurante vacacional se extendió sobre 2 unidades en la planta baja de un complejo en A…
$584,330
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Tienda 251 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 251 m²
Nicosia, Chipre
Área 251 m²
Una unidad de venta de esquina situada en Agioi Omologites, en el corazón del centro comerci…
$919,153
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Tienda 180 m² en Spilia, Chipre
Tienda 180 m²
Spilia, Chipre
Área 180 m²
Dos tiendas de 180m2 en una zona privilegiada en Nicosia Center. Estas tiendas consisten en …
$207,418
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Tienda 80 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 80 m²
Nicosia, Chipre
Área 80 m²
En venta: 2 Tiendas Comerciales Identicas – Engomi, Nicosia Cada propiedad cuenta con 80 met…
$351,818
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Tienda 415 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 415 m²
Nicosia, Chipre
Área 415 m²
Una tienda en Aglantzia, Nicosia. QUIT consiste en: -La planta baja de 279 metros cuadrados …
$847,574
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Tienda en Strovolos, Chipre
Tienda
Strovolos, Chipre
Tienda comercial de planta baja – Primera visibilidad " Diseño moderno Descripción general S…
$522,661
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Tienda 522 m² en Strovolos, Chipre
Tienda 522 m²
Strovolos, Chipre
Área 522 m²
Un restaurante en la planta baja del edificio de uso mixto en Agios Antonios, Nicosia. Se co…
$903,056
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Tienda en Strovolos, Chipre
Tienda
Strovolos, Chipre
Tienda comercial de planta baja – Primera visibilidad " Diseño moderno Descripción general S…
$406,514
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Tienda 105 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 105 m²
Nicosia, Chipre
Área 105 m²
Esta tienda está en la planta baja de un edificio de uso mixto en Kaimakli, Nicosia. Se comp…
$286,853
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Tienda 310 m² en Nicosia, Chipre
Tienda 310 m²
Nicosia, Chipre
Área 310 m²
Las amplias tiendas en la planta baja con sus ventanas de vidrio de doble altura son escapar…
$2,36M
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Tienda 430 m² en Spilia, Chipre
Tienda 430 m²
Spilia, Chipre
Área 430 m²
Una tienda en la planta baja de un edificio de siete plantas en Agios Antonios, Nicosia. Com…
$991,590
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Tipos de propiedades en Distrito de Nicosia

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