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Hoteles en venta en Distrito de Nicosia, Chipre

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Hotel 841 m² en Pedoulas, Chipre
Hotel 841 m²
Pedoulas, Chipre
Dormitorios 16
Área 841 m²
3-Storey Property - 16 Habitaciones en-Suite Este amplio edificio de tres plantas, anteriorm…
$522,539
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Hotel 4 000 m² en Kakopetria, Chipre
Hotel 4 000 m²
Kakopetria, Chipre
Dormitorios 58
Área 4 000 m²
El hotel está anidado entre pinos y árboles planos, con vistas al pintoresco pueblo montaños…
$7,18M
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Hotel 2 578 m² en Pedoulas, Chipre
Hotel 2 578 m²
Pedoulas, Chipre
Dormitorios 50
Área 2 578 m²
El hotel está situado en un bosque de pinos tranquilo, exuberante y a 3 km de Prodromos y Pe…
$5,90M
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TekceTekce
Hotel en Nicosia, Chipre
Hotel
Nicosia, Chipre
El complejo hotelero 5 * está situado en el pueblo de Chatalkay, a 2 kilómetros del Mar Medi…
$87,09M
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