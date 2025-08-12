Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  Realting.com
  Chipre
  Distrito de Nicosia
  Comercial
  De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Distrito de Nicosia, Chipre

Nicosia
20
Nicosia
35
Strovolos
33
Dali
4
121 propiedad total found
De inversiones 2 754 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 2 754 m²
Nicosia, Chipre
Área 2 754 m²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77M
De inversiones 314 m² en Latsia, Chipre
De inversiones 314 m²
Latsia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
La propiedad se refiere a dos maisonettes incompletas y cuatro parcelas vacantes. Las maison…
$913,688
De inversiones 3 015 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 3 015 m²
Nicosia, Chipre
Área 3 015 m²
The property is a commercial building with a total area of 3.015m² in Engomi, Nicosia. The …
$5,39M
De inversiones 1 072 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 1 072 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 072 m²
Este es un edificio en Engkomi, Nicosia. El edificio consta de 4 apartamentos, 1 oficina y 2…
$2,28M
De inversiones 2 130 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 2 130 m²
Nicosia, Chipre
Área 2 130 m²
Edificio de uso mixto en el barrio de Agioi Omologites en la municipalidad de Nicosia. El ed…
$4,71M
De inversiones 739 m² en Distrito de Nicosia, Chipre
De inversiones 739 m²
Distrito de Nicosia, Chipre
Área 739 m²
This incomplete building is in the final stage of construction and consists of seven beautif…
$1,53M
De inversiones 2 063 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 2 063 m²
Strovolos, Chipre
Área 2 063 m²
Luxurious Building located in Strovolos Area close to all amenities and services. Type:    …
Precio en demanda
De inversiones 1 820 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 1 820 m²
Strovolos, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 820 m²
Un edificio de uso mixto en Strovolos, Nicosia. Tiene una superficie de 1820m2 y consta de:-…
$1,64M
De inversiones 438 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 438 m²
Strovolos, Chipre
Área 438 m²
Commercial building located in Akropoli area close to many  services and amenities such as s…
$1,20M
De inversiones 3 370 000 m² en Distrito de Nicosia, Chipre
De inversiones 3 370 000 m²
Distrito de Nicosia, Chipre
Área 3 370 000 m²
A large area of 337 hectare of agricultural land in the outskirts of Nicosia. Under the Gov…
$55,44M
De inversiones 5 200 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 5 200 m²
Strovolos, Chipre
Área 5 200 m²
¡Gran Complejo de Propiedad! Venta " Lease-Back con una conocida empresa en Chipre, con más …
$14,33M
De inversiones 2 329 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 2 329 m²
Nicosia, Chipre
Área 2 329 m²
Investment opportunity in the capital of Nicosia. A residential building  in the heart of N…
$3,27M
De inversiones 1 133 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 1 133 m²
Strovolos, Chipre
Área 1 133 m²
Este lujoso edificio comercial ocupa una posición prominente y atractiva y se beneficia de u…
$3,31M
De inversiones 715 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 715 m²
Strovolos, Chipre
Área 715 m²
Commercial building in an excellent location in Strovolos, which is considered one of the bu…
$2,02M
De inversiones 739 m² en Distrito de Nicosia, Chipre
De inversiones 739 m²
Distrito de Nicosia, Chipre
Área 739 m²
Four-storey residential building  located in a central and popular location in Palouriotisa …
$1,53M
De inversiones 18 000 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 18 000 m²
Strovolos, Chipre
Área 18 000 m²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14M
De inversiones 337 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 337 m²
Strovolos, Chipre
Área 337 m²
In the tallest building of Nicosia a Whole floor is now available for Sale with 3A tenant. …
Precio en demanda
De inversiones 1 830 m² en Strovolos, Chipre
De inversiones 1 830 m²
Strovolos, Chipre
Área 1 830 m²
A three-storey commercial building located in Strovolos. The building has a basement with a…
$1,50M
De inversiones 254 m² en Dali, Chipre
De inversiones 254 m²
Dali, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 254 m²
Tres apartamentos en la primera planta en Dali, Nicosia. Consta de dos apartamentos de tres …
$413,444
De inversiones 1 537 m² en Malounta, Chipre
De inversiones 1 537 m²
Malounta, Chipre
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 537 m²
Una parte de un edificio mixto incompleto en Malounta, Nicosia. Se compone de ocho tiendas i…
$913,688
De inversiones 900 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 900 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 18
Área 900 m²
Building near Univeristy The property is ideally situated close to a plethora of amenities …
$3,10M
De inversiones 3 400 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 3 400 m²
Nicosia, Chipre
Área 3 400 m²
Commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosia …
$9,26M
De inversiones 223 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 223 m²
Nicosia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Dos apartamentos de 2 dormitorios en el segundo piso en las antiguas murallas de Nicosia. Ca…
$312,080
De inversiones 879 m² en Lakatameia, Chipre
De inversiones 879 m²
Lakatameia, Chipre
Área 879 m²
7 apartamentos de 2 salones , 2 apartamento de 1 dormitorios y 1 apartamento de 3 dormitorio…
$1,19M
De inversiones 6 486 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 6 486 m²
Nicosia, Chipre
Área 6 486 m²
A 15-storey building with 2 basements is now available for sale in City center. The design …
Precio en demanda
De inversiones 1 732 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 1 732 m²
Nicosia, Chipre
Área 1 732 m²
The asset is a Commercial mixed-use building in Egkomi Municipality, Nicosia District. The a…
$1,94M
De inversiones 393 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 393 m²
Nicosia, Chipre
Área 393 m²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
De inversiones 5 871 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 5 871 m²
Nicosia, Chipre
Área 5 871 m²
A shopping mall from the 1990s located in the heart of the capital's bustling commercial dis…
Precio en demanda
De inversiones 1 417 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 1 417 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 417 m²
La propiedad está situada en el barrio de Kalimakli. El edificio de dos plantas fue construi…
$2,17M
De inversiones 1 070 m² en Nicosia, Chipre
De inversiones 1 070 m²
Nicosia, Chipre
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 070 m²
La oportunidad perfecta de inversión en el mercado inmobiliario de rápido crecimiento de Chi…
$1,63M
