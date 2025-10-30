Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Distrito de Nicosia
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Distrito de Nicosia, Chipre

bienes raíces comerciales
338
hoteles
3
oficinas
71
inversiones inmobiliarias
121
Mostrar más
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Restaurante, cafetería en Paliometocho, Chipre
Restaurante, cafetería
Paliometocho, Chipre
$114,456
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería en Nicosia, Chipre
Restaurante, cafetería
Nicosia, Chipre
$578,060
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir