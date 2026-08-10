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Casas del mar en Venta en Famagusta District, Chipre

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Casa 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Descubre esta espaciosa y bellamente mantenida vivienda unifamiliar en la popular zona coste…
$731,725
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Casa 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
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Tipos de propiedades en Famagusta District

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

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con Jardín
con Terraza
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Baratos
De lujo
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