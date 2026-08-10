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Propiedades residenciales en venta en Famagusta District, Chipre

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Ayia Napa
228
Paralimni
529
Protaras
244
Deryneia
54
935 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 87 m²
Bienvenido al desarrollo residencial más exclusivo en el corazón de la ciudad, donde el lujo…
$306,074
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$800,816
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Apartamento 2 habitaciones en Sotira, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Sotira, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
El nuevo proyecto se encuentra en Sotira, Famagusta. El proyecto consta de 13 apartamentos c…
$290,416
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TekceTekce
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Vida costera de lujo en Pernera Villa de 3 dormitorios en la zona de Pernera de Protaras, e…
$636,077
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Área 934 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$372,257
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Vida de lujo moderno en Kapparis Sinopsis Villa de 3 dormitorios en el tranquilo y vibrante…
$726,455
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 100 m²
Tu puerta de entrada al idílico estilo de vida Kapparis. Situado en un barrio sereno y codic…
$230,442
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estas villas de lujo están situadas en el corazón de Protaras - a pocos minutos en coche de …
$798,291
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Apartamento 1 habitacion en Kapparis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kapparis, Chipre
Dormitorios 1
Área 14 m²
Apartamento de alto nivel en Kapparis – Excepcional Coastal Living Este elegante apartamento…
$277,712
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Estas villas de lujo están situadas en el corazón de Protaras - a pocos minutos en coche de …
$913,986
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
El proyecto se encuentra a pocos minutos de Nissi Beach en el corazón de Ayia Napa. El desar…
$855,895
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
Este complejo turístico es un proyecto de élite de 41 villas de lujo en una ubicación rara y…
$2,75M
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Casa 5 habitaciones en Avgorou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Avgorou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 313 m²
Dos casas separadas en una zona tranquila en el distrito de Famagusta. La propiedad está ide…
$262,492
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Descubra esta villa independiente y bien cuidada en venta en la prestigiosa zona de Protaras…
$816,377
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Apartamento 3 habitaciones en Sotira, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Sotira, Chipre
Dormitorios 3
Área 113 m²
Descripción del objeto: Residencias Flamingo Lake: Proyecto residencial enclavado en el pueb…
$270,629
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$699,980
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Esta villa de 4 dormitorios frente a la playa ofrece vistas directas y sin obstáculos al mar…
$2,70M
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Casa 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Un exclusivo desarrollo boutique ubicado en el corazón de la encantadora zona de Kapparis. E…
$372,492
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 814 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$336,858
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Descubra una nueva colección impresionante de villas de lujo libre en la tranquila zona cost…
$762,847
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Apartamento 4 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Descubre villas modernas únicas en Kapparis, una pintoresca ciudad costera con todas las com…
$915,745
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Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 254 m²
Lujosa villa cerca de Ayia Napa y Cabo Greco, a 150 metros del mar. Zona costera pintoresca,…
$3,48M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo frente al mar en Ayia Napa – Exclusiva Villa de 4 dormitorios con tratamiento …
$3,38M
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Ático Ático 5 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 136 m²
Piso 25
Un excepcional ático de 5 dormitorios que ocupa una histórica torre frente al mar en el puer…
$10,27M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa Vista Mar de lujo en el corazón de Protaras Una mezcla armoniosa de diseño contemporá…
$799,672
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 73 m²
Este acogedor apartamento de 2 dormitorios, 1 baño tiene 68 metros cuadrados en el primer pi…
$210,352
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Este complejo único de villas se encuentra en la pintoresca zona de Protaras, a solo 50 metr…
$970,830
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Un proyecto único para construir tres villas ultra lujosas situadas en una playa de arena en…
$3,77M
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Tipos de propiedades en Famagusta District

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

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