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Casas en Venta en Famagusta District, Chipre

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Ayia Napa
109
Paralimni
233
Protaras
155
Deryneia
6
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409 propiedades total found
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$800,816
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Vida costera de lujo en Pernera Villa de 3 dormitorios en la zona de Pernera de Protaras, e…
$636,077
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Área 934 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$372,257
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TekceTekce
Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Vida de lujo moderno en Kapparis Sinopsis Villa de 3 dormitorios en el tranquilo y vibrante…
$726,455
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
El proyecto se encuentra a pocos minutos de Nissi Beach en el corazón de Ayia Napa. El desar…
$855,895
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Casa 5 habitaciones en Avgorou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Avgorou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 313 m²
Dos casas separadas en una zona tranquila en el distrito de Famagusta. La propiedad está ide…
$262,492
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Descubra esta villa independiente y bien cuidada en venta en la prestigiosa zona de Protaras…
$816,377
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$699,980
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Esta villa de 4 dormitorios frente a la playa ofrece vistas directas y sin obstáculos al mar…
$2,70M
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Casa 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Casa 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Un exclusivo desarrollo boutique ubicado en el corazón de la encantadora zona de Kapparis. E…
$372,492
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Descubra una nueva colección impresionante de villas de lujo libre en la tranquila zona cost…
$762,847
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Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 254 m²
Lujosa villa cerca de Ayia Napa y Cabo Greco, a 150 metros del mar. Zona costera pintoresca,…
$3,48M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo frente al mar en Ayia Napa – Exclusiva Villa de 4 dormitorios con tratamiento …
$3,38M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa Vista Mar de lujo en el corazón de Protaras Una mezcla armoniosa de diseño contemporá…
$799,672
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Un proyecto único para construir tres villas ultra lujosas situadas en una playa de arena en…
$3,77M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 401 m2 dentro de u…
$748,380
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
$7,08M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Una casa en un complejo en Agia Napa, Famagusta. El proyecto consta de 7 casas de lujo indep…
$658,402
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 439 m²
Villas de 3 dormitorios Esta villa de 3 dormitorios redefine la grandeza y la exclusividad, …
$4,19M
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Casa 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Situado en el norte de Protaras, la villa se encuentra entre las playas de Malama y Ayia Tri…
$838,130
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 353 m2 dentro de u…
$741,524
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Esta villa de lujo con 5 dormitorios se encuentra en un complejo único con un diseño exclusi…
$1,32M
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Casa 4 habitaciones en Sotira, Chipre
Casa 4 habitaciones
Sotira, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1
Villa de 4 dormitorios – Elegante retiro familiar por el mar Interiores El diseño de planta …
$669,006
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Casa 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Casa 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
El proyecto es un desarrollo único y lujoso frente al mar de 4 villas de cinco habitaciones,…
$4,28M
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Casa 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Descubre esta espaciosa y bellamente mantenida vivienda unifamiliar en la popular zona coste…
$731,725
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 222 m²
Número de plantas 2
Esta excepcional villa de primera línea libre en Kapparis con vistas al mar y acceso directo…
$2,35M
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Casa 5 habitaciones en Sotira, Chipre
Casa 5 habitaciones
Sotira, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 264 m²
En el escenario cerrado de Ayia Thekla, un mero tiro de piedra del lujoso Ayia Napa Marina y…
$1,64M
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Tipos de propiedades en Famagusta District

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

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