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Villas en venta en Famagusta District, Chipre

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Paralimni
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Protaras
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Deryneia
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262 propiedades total found
Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Villa de 4 dormitorios La villa de cuatro dormitorios ofrece un diseño amplio y cuidadosamen…
$800,816
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Vida costera de lujo en Pernera Villa de 3 dormitorios en la zona de Pernera de Protaras, e…
$636,077
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Área 934 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$372,257
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 2
Vida de lujo moderno en Kapparis Sinopsis Villa de 3 dormitorios en el tranquilo y vibrante…
$726,455
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Descubra esta villa independiente y bien cuidada en venta en la prestigiosa zona de Protaras…
$816,377
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$699,980
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Descubra una nueva colección impresionante de villas de lujo libre en la tranquila zona cost…
$762,847
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Celestial Pernera Villas es una colección residencial boutique situa…
$738,805
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo frente al mar en Ayia Napa – Exclusiva Villa de 4 dormitorios con tratamiento …
$3,38M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa Vista Mar de lujo en el corazón de Protaras Una mezcla armoniosa de diseño contemporá…
$799,672
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Un proyecto único para construir tres villas ultra lujosas situadas en una playa de arena en…
$3,77M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 401 m2 dentro de u…
$748,380
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
$7,08M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 439 m²
Villas de 3 dormitorios Esta villa de 3 dormitorios redefine la grandeza y la exclusividad, …
$4,19M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Área 218 m²
Villa independiente de tres dormitorios situada en una parcela privada de 353 m2 dentro de u…
$741,524
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Esta villa de lujo con 5 dormitorios se encuentra en un complejo único con un diseño exclusi…
$1,32M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 222 m²
Número de plantas 2
Esta excepcional villa de primera línea libre en Kapparis con vistas al mar y acceso directo…
$2,35M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villas exclusivas en venta Situado en una isla privada hecha por el hombre dentro del puert…
$5,92M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Esta villa es más que una propiedad — ofrece un estilo de vida excepcional definido por el l…
$566,292
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 512 m²
Este exclusivo proyecto incluye residencias de lujo, sistemas de servicio esenciales para ya…
$5,95M
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 191 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Luxurious Four-Bedroom Villas by the Sea in Protaras IMPERIAL JADE…
$754,318
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 131 m²
Número de plantas 2
Esta lujosa villa de cinco dormitorios en Protaras combina la elegancia moderna con el encan…
$938,889
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Villa en Frenaros, Chipre
Villa
Frenaros, Chipre
Dormitorios 3
Área 142 m²
Descripción del objeto: Campo II es un desarrollo exclusivo de 7 villas modernas ubicadas en…
$342,568
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Villa en Kapparis, Chipre
Villa
Kapparis, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Este nuevo complejo de villas se encuentra en el complejo costero de Kapparis, una de las zo…
$620,365
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Un magnífico complejo de villas individuales situado en una prestigiosa ubicación, a pocos m…
$880,824
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 3
Esta villa moderna se encuentra en una privilegiada ubicación costera en el corazón de Prota…
$790,911
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Villa en Paralimni, Chipre
Villa
Paralimni, Chipre
Dormitorios 4
Área 168 m²
Descripción del objeto: Aurora Villas es un proyecto residencial exclusivo que consta de cua…
$742,230
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Villa en Deryneia, Chipre
Villa
Deryneia, Chipre
Dormitorios 3
Área 162 m²
Este es un exclusivo proyecto de villa situado en la zona serena y tranquila de Deryneia. Ub…
$330,891
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