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Bungalow en venta en Famagusta District, Chipre

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2 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Frenaros, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Frenaros, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Venta por proyecto: este moderno bungalow ofrece 85 m2 de espacio interior reflexivo. La pro…
$286,392
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Frenaros, Chipre
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Frenaros, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
En venta es un bungalow moderno en el tranquilo pueblo de Frenaros. Esta propiedad ofrece 10…
$335,986
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Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

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