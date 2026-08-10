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Apartamentos con piscina en venta en Famagusta District, Chipre

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Ayia Napa
119
Paralimni
296
Protaras
89
Deryneia
48
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11 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Venta: Apartamento de 2 dormitorios en Niero City Apartments, Paralimni.Un proyecto moderno …
$360,673
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Apartamento 1 habitación en Famagusta District, Chipre
Apartamento 1 habitación
Famagusta District, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Apartamento de jardín listo para mover con vista a la piscina!Experimente una vida pacífica …
$122,831
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
$914,510
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 174 m²
Apartamento de dos plantas de tres dormitorios en venta en la zona de Kolonaki - provincia d…
$868,420
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
$950,140
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 235 m²
En venta en construcción de un apartamento de tres dormitorios en Agios Athanasios - provinc…
$909,843
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 163 m²
Apartamento de tres dormitorios en venta en Germasogeia - provincia de Limassol, con 129 met…
$651,242
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 2
Área 130 m²
Apartamento de dos dormitorios en venta en Oroklini - provincia de Larnaca. Tiene 86 metros …
$201,966
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 2
Área 116 m²
Two bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with 9…
$532,132
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Área 192 m²
$890,757
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Apartamento 3 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 3
Área 163 m²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$585,116
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Tipos de propiedades en Famagusta District

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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