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Apartamentos del mar en venta en Famagusta District, Chipre

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Ayia Napa
119
Paralimni
296
Protaras
89
Deryneia
48
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12 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Protaras, Famagusta, Chipre
$623,713
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Apartamento 6 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 165 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Famagusta, Chipre
$2,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 89 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Protaras, Famagusta, Chipre
$624,170
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 6 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 273 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Ayia Napa, Famagusta, Chipre
$3,53M
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 157 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Ayia Napa, Famagusta, Chipre
$1,77M
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 52 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Paralimni, Famagusta, Chipre
$155,928
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Apartamento 6 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 6 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 159 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Famagusta, Chipre
$2,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 512 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Ayia Napa, Famagusta, Chipre
$5,07M
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 164 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Ayia Napa, Famagusta, Chipre
$563,660
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Apartamento 1 habitación en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 1 habitación
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 33 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Ayia Napa, Famagusta, Chipre
$282,957
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Apartamento 3 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 72 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Paralimni, Famagusta, Chipre
$173,839
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 105 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Ayia Napa, Famagusta, Chipre
$468,128
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Tipos de propiedades en Famagusta District

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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