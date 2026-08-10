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Apartamentos en venta en Famagusta District, Chipre

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Ayia Napa
119
Paralimni
296
Protaras
89
Deryneia
48
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526 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 87 m²
Bienvenido al desarrollo residencial más exclusivo en el corazón de la ciudad, donde el lujo…
$306,074
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Apartamento 2 habitaciones en Sotira, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Sotira, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
El nuevo proyecto se encuentra en Sotira, Famagusta. El proyecto consta de 13 apartamentos c…
$290,416
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 100 m²
Tu puerta de entrada al idílico estilo de vida Kapparis. Situado en un barrio sereno y codic…
$230,442
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estas villas de lujo están situadas en el corazón de Protaras - a pocos minutos en coche de …
$798,291
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Apartamento 1 habitacion en Kapparis, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Kapparis, Chipre
Dormitorios 1
Área 14 m²
Apartamento de alto nivel en Kapparis – Excepcional Coastal Living Este elegante apartamento…
$277,712
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Estas villas de lujo están situadas en el corazón de Protaras - a pocos minutos en coche de …
$913,986
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Apartamento 4 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 346 m²
Este complejo turístico es un proyecto de élite de 41 villas de lujo en una ubicación rara y…
$2,75M
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Apartamento 3 habitaciones en Sotira, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Sotira, Chipre
Dormitorios 3
Área 113 m²
Descripción del objeto: Residencias Flamingo Lake: Proyecto residencial enclavado en el pueb…
$270,629
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 814 m²
Descripción del objeto: Un proyecto de uso mixto que combina arquitectura contemporánea, fun…
$336,858
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Apartamento 4 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Kapparis, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Descubre villas modernas únicas en Kapparis, una pintoresca ciudad costera con todas las com…
$915,745
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Ático Ático 5 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 136 m²
Piso 25
Un excepcional ático de 5 dormitorios que ocupa una histórica torre frente al mar en el puer…
$10,27M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 73 m²
Este acogedor apartamento de 2 dormitorios, 1 baño tiene 68 metros cuadrados en el primer pi…
$210,352
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Este complejo único de villas se encuentra en la pintoresca zona de Protaras, a solo 50 metr…
$970,830
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Protaras, Famagusta, Chipre
$623,713
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 84 m²
Descripción del objeto: Consta de dos bloques y un total de 36 apartamentos que van desde un…
$352,502
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Área 107 m²
Estos apartamentos en Kapparis están situados en el barrio adecuado para usted y su familia,…
$313,165
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Un complejo moderno en Paralimni. A poca distancia de toda la infraestructura necesaria. El …
$307,555
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Área 75 m²
Descripción del sitio: Sobre Residencias Goddess de Atenas. . . Descubre un nivel de vida e…
$288,899
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 86 m²
Bienvenido al desarrollo residencial más exclusivo en el corazón de la ciudad, donde el lujo…
$256,441
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
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Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Proyecto residencial Premium situado en el corazón de Ayia Napa. El desarrollo consta de sól…
$512,558
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Apartamento 2 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 7/25
Apartamentos de lujo Situado en el centro comercial del puerto deportivo, este icónico de a…
$1,70M
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
El complejo boutique se encuentra a pocos minutos a pie de la famosa bahía de Azure Fig Tree…
$1,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Venta: Villa de 2 dormitorios en Sea Caves Villas, Paphos.Esta villa ofrece una mezcla perfe…
$359,486
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Apartamento 2 habitaciones en Sotira, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Sotira, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Situado en la pintoresca pendiente del pueblo de Sotira, este acogedor complejo residencial …
$302,752
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Situado en el corazón de Pernera, una de las zonas costeras más atractivas de Chipre, este e…
$799,211
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Apartamento 3 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
Esta impresionante residencia cuenta con un diseño multinivel, con amplio espacio tanto inte…
$1,52M
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Apartamento 4 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 4 habitaciones
Paralimni, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 144 m²
Este lujoso complejo combina la comodidad y el encanto inigualables de la costa, creando con…
$2,69M
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Apartamento 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Área 90 m²
Apartamento de estilo en Paralimni – Primera ubicación Situado en el corazón de Paralimni, e…
$236,351
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Apartamento 1 habitacion en Ayia Napa, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1/2
Apartamento de 1 dormitorio – Un Retiro Urbano Privado El apartamento de una habitación ofre…
$424,354
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
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Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 104 m²
Este es un pequeño bloque residencial de apartamentos que se encuentra en una zona deseable …
$233,987
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Tipos de propiedades en Famagusta District

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Famagusta District, Chipre

con Jardín
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