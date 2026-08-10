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Áticos en Venta Famagusta District, Chipre

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4 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 136 m²
Piso 25
Un excepcional ático de 5 dormitorios que ocupa una histórica torre frente al mar en el puer…
$10,27M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Ático Ático 5 habitaciones en Ayia Napa, Chipre
Ático Ático 5 habitaciones
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 486 m²
Piso 25/25
Por encima del puerto, tanto desde tierra como desde el mar, dos torres son visibles, que se…
$10,50M
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Ático Ático 2 habitaciones en Paralimni, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Paralimni, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 3/3
Este moderno apartamento ático en construcción presenta una excelente oportunidad para aquel…
$300,177
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
PROMOCIÓN: Este nuevo ático de dos dormitorios está completamente amueblado – el precio incl…
$358,616
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