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Propiedades residenciales en venta en Deryneia, Chipre

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apartamentos
49
casas independientes
6
55 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios ofrece un espacio de vida cóm…
$237,277
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Apartamento 3 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Modernos apartamentos situados en una tranquila zona residencial de Dyreneia. Característica…
$282,402
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Apartamento 3 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 3
Área 113 m²
Este proyecto es un desarrollo residencial contemporáneo situado en la tranquila ciudad de D…
$254,077
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Deryneia, Chipre
Villa
Deryneia, Chipre
Dormitorios 3
Área 162 m²
Este es un exclusivo proyecto de villa situado en la zona serena y tranquila de Deryneia. Ub…
$330,891
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descripción del objeto: Famagusta BayView es un proyecto residencial excepcional que ofrece …
$216,960
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Piso 2
Bienvenido al complejo residencial situado en el corazón de Derynia. Este exclusivo complejo…
$208,664
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descripción del objeto: Famagusta BayView es un proyecto residencial excepcional que ofrece …
$268,345
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 95 m²
Descubra este nuevo y elegante desarrollo en el corazón de Deryneia – un edificio residencia…
$206,807
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Apartamento 3 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 3
Área 138 m²
Este es un pequeño bloque residencial de apartamentos que se encuentra en una zona deseable …
$288,348
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Apartamento 1 habitacion en Deryneia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Deryneia, Chipre
Dormitorios 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Famagusta BayView es un proyecto residencial excepcional que ofrece …
$165,574
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Casa 4 habitaciones en Deryneia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 320 m²
Estilo tradicional y espaciosa Villa de cuatro dormitorios situada en el pueblo de Dherynia …
$460,381
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descripción del objeto: Famagusta BayView es un proyecto residencial excepcional que ofrece …
$211,250
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 95 m²
Descubra este nuevo y elegante desarrollo en el corazón de Deryneia – un edificio residencia…
$218,624
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Apartamento 1 habitacion en Deryneia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Deryneia, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Descubra un nuevo proyecto residencial excepcional en la zona más codiciada de Derinia, que …
$147,362
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Apartamento 1 habitacion en Deryneia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Deryneia, Chipre
Dormitorios 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Famagusta BayView es un proyecto residencial excepcional que ofrece …
$154,156
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Apartamento 1 habitacion en Deryneia, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Deryneia, Chipre
Dormitorios 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Famagusta BayView es un proyecto residencial excepcional que ofrece …
$159,865
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 3
Descubra un nuevo proyecto residencial único en una de las zonas más buscadas de Derenia, qu…
$269,208
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 113 m²
Este proyecto es un desarrollo residencial contemporáneo situado en la tranquila ciudad de D…
$194,989
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Apartamento 3 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 3
Área 113 m²
Este proyecto es un desarrollo residencial contemporáneo situado en la tranquila ciudad de D…
$242,260
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 3/3
Venta: Moderno apartamento en el proyecto, situado en la planta superior de un edificio bien…
$223,386
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Un moderno bloque de apartamentos, situado en uno de los mejores lugares de la Municipalidad…
$247,898
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 92 m²
Ubicado entre Derynia y Paralimni, esta encantadora residencia forma parte del Plan de Rehab…
$218,624
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Villa en Deryneia, Chipre
Villa
Deryneia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 226 m²
Villa independiente de dos niveles con seis dormitorios en Derynia con documentos de título …
$557,616
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Casa 4 habitaciones en Deryneia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Introducción a un espectacular Villa de lujo de 4 dormitorios en Deryneia - Una visión de el…
$1,04M
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descripción del objeto: Famagusta BayView es un proyecto residencial excepcional que ofrece …
$228,379
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 94 m²
En una de las zonas más tranquilas de Deryneia, junto al anfiteatro municipal y con vistas a…
$259,986
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Apartamento 2 habitaciones en Deryneia, Chipre
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Deryneia, Chipre
Dormitorios 2
Área 89 m²
Este proyecto es un desarrollo residencial contemporáneo situado en la tranquila ciudad de D…
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Apartamento 3 habitaciones en Deryneia, Chipre
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Deryneia, Chipre
Dormitorios 3
Área 99 m²
Este proyecto es un desarrollo residencial contemporáneo situado en la tranquila ciudad de D…
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Villa en Deryneia, Chipre
Villa
Deryneia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 826 m²
Bienvenido a una residencia donde el lujo se encuentra con la perfección. Elegantemente situ…
$1,77M
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