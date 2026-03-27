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Casas en la montaña en Venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

villas
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adosados
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1 propiedad total found
Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 973 m²
Descubra una exclusiva colección de lujosas villas de tres niveles enclavadas en parcelas ex…
$5,20M
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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