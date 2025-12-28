Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Demos Agiou Athanasiou
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

villas
36
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Venta es una amplia casa de reventa en la zona deseable de Agios Athanasios central. Esta ca…
$1,04M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir