  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Saranda
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Saranda, Albania

;
Tirana
4
Orikum
4
Vlora
6
Himare
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Mostrar todo Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Complejo residencial Inversión costera de alta rentabilidad | Apartamentos premium | Saranda, Albania Precio a consultar
Saranda, Albania
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Una oportunidad de inversión exclusiva en uno de los destinos costeros de más rápido crecimiento en Europa. Diseñado para generar altos ingresos por alquiler a corto plazo y una sólida revalorización. Aspectos clave: Optimizado para Airbnb y alquiler vacacional Alta ocupación esta…
Agencia
SARANDA HOME REALTY
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
SARANDA HOME REALTY
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
En el mapa
Realting.com
Ir