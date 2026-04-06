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Saranda, Albania
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Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Una oportunidad de inversión exclusiva en uno de los destinos costeros de más rápido crecimiento en Europa. Diseñado para generar altos ingresos por alquiler a corto plazo y una sólida revalorización. Aspectos clave: Optimizado para Airbnb y alquiler vacacional Alta ocupación esta…
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