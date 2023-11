New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €191,183

60–102 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Petalz von Danube Properties ist eine neue Wohnanlage mit Studios und 1-, 2- und 4-Zimmer-Apartments. Fühlen Sie sich wie ein Lebensstil, der alle Erwartungen übertrifft und gleichzeitig viele Möglichkeiten bietet, die von Interesse sind und es Ihnen ermöglichen, ein Leben voller Freude zu führen. Hier können Sie mehr Geschmack von Leben und Wohlstand spüren, schöne grüne Aussichten und eine sorgfältige Einstellung zur Umwelt genießen. Klassische Apartments sind gemütlich genug, um eine beruhigende und angenehme Atmosphäre zu bieten, in der Sie Spaß haben und Spaß in verschiedenen Formen haben können. Entdecken Sie die Welt des grünen Lebens in den Donau-Petalz-Apartments, in denen eingängige Ästhetik und attraktive Gastfreundschaft das Leben dank eines erstklassigen Sortiments an Accessoires und Dienstleistungen luxuriös und komfortabel machen. Infrastruktur: - Grillplatz; - Spielplatz; - Kinderbecken; - Kinderclub; - Landschaftsgestaltung; - landschaftlich gestaltetes grünes Gebiet; - soziale und kommerzielle Infrastruktur; - Parken; - grüner Garten; - entwickelte Infrastruktur; - Schwimmbad; - Gemeinschaftsbereich mit Pool; - Laufband; - Minigolf. Ort: - In der Nähe der Natur; - In der Nähe von Einkaufszentren; - In der Nähe der Schule; - In der Nähe des Kindergartens; - Umweltfreundliche Gegend; - Großartige Lage des Hauses; - Blick auf die Stadt Panoramablick; - Schöne Aussicht. Plus mit uns arbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir beraten Sie kostenlos zu allen Objekten von Dubai!