  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Saas Hills

Wohnkomplex Saas Hills

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$229,500
26
ID: 23155
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.11.24

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    29

Über den Komplex

Wohnungen im prestigeträchtigen Wohnkomplex Saas Hills in Al Barsha South! Erstklassige Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle! Komplett eingerichtete Küche! Für Leben und Investition! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!

Ausstattung: 3 Swimmingpools, Sandstrandpool, Arbeitsplätze, Tennis, Basketballplatz, gemeinschaftlicher Essbereich, Kinderspielbereich, Außenbereich und Kinos, Kinderspielbereiche, Spa, Sauna, Innenpool, Yoga-Studio, 2 Fitnessstudios, Joggingstrecke und vieles mehr.

Standort:
Dubai Miracle Garden – 5 Minuten;
Dubai Autodrome – 12 Minuten;
Jumeirah Village Circle – 12 Minuten;
Dubai Marina – 20 Minuten;
Palm Jumeirah – 23 Minuten;
Innenstadt von Dubai – 21 Minuten;
Internationaler Flughafen Dubai – 26 Minuten.

Die Verfügbarkeit der verfügbaren Apartments erfolgt auf Anfrage!
Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienkauf in den VAE. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!

