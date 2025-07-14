Wohnungen im prestigeträchtigen Wohnkomplex Saas Hills in Al Barsha South! Erstklassige Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle! Komplett eingerichtete Küche! Für Leben und Investition! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE!
Ausstattung: 3 Swimmingpools, Sandstrandpool, Arbeitsplätze, Tennis, Basketballplatz, gemeinschaftlicher Essbereich, Kinderspielbereich, Außenbereich und Kinos, Kinderspielbereiche, Spa, Sauna, Innenpool, Yoga-Studio, 2 Fitnessstudios, Joggingstrecke und vieles mehr.
Standort:
Dubai Miracle Garden – 5 Minuten;
Dubai Autodrome – 12 Minuten;
Jumeirah Village Circle – 12 Minuten;
Dubai Marina – 20 Minuten;
Palm Jumeirah – 23 Minuten;
Innenstadt von Dubai – 21 Minuten;
Internationaler Flughafen Dubai – 26 Minuten.
Die Verfügbarkeit der verfügbaren Apartments erfolgt auf Anfrage!
Wir erzählen Ihnen alles über den Immobilienkauf in den VAE. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, wir beantworten alle Ihre Fragen!