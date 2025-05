Wohnkomplex New high-rise Fairmont Residences Solara Tower with swimming pools within walking distance of Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE

Fairmont Residences, in Zusammenarbeit mit der weltberühmten Marke Fairmont Hotels & Resorts, lädt Sie ein, in eine Welt von Luxus und Raffinesse zu stürzen. Dieser 55-stöckige Wolkenkratzer befindet sich in der renommierten Innenstadt und bietet einen Panoramablick auf die berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt: den Burj Khalifa, den Dubai Fountain und den Dubai Water Canal. Jede Residenz ist ein Kunstwerk, verziert mit hochwertigen Materialien und ausgestattet mit modernen Miele Geräten. Geräumige Terrassen mit atemberaubender Aussicht werden Ihr Lieblingsplatz, um Zeit zu verbringen.

Fairmont Residences Solara Turm ist nicht nur ein Wohnkomplex, es ist eine ganze Welt der Möglichkeiten: entspannen Sie in der Sauna, genießen Sie Panoramablick auf die Stadt während des Schwimmens im Pool, halten Sie sich fit in der voll ausgestatteten Turnhalle, nutzen Sie die Tagungsräume für Geschäftstreffen und Events, probieren Sie Gourmetküche in erstklassigen Restaurants oder entspannen Sie einfach in einer gemütlichen Bar. Kleine Bewohner des Komplexes finden auch viel Unterhaltung auf dem Spielplatz und im Kinderzimmer.

Eigenschaften:

60 Meter langes Schwimmbad

40 Meter langes Dachpool mit Panoramablick auf die Stadt

Restaurant

Zen Gärten

Spa mit Massagen, Dampfbad, Sauna

Fitness- und Fitnesscenter

Yogabereich im Freien

Tennisplatz

Golfsimulator

Wohnzimmer und Unterhaltungsraum

Kino

2 Tagungsräume

Kinderspielplatz

Kinderbecken

Conciergeservice

Installationen (60/40):

5% – bei Buchung;

15% – vor / während der Unterzeichnung des Kauf- und Verkaufsabkommens;

10% – alle sechs Monate für 2 Jahre (4 Zahlungen);

40% – zum Zeitpunkt der Projektlieferung (Q3 2027).

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Lage von Fairmont Residences bietet schnellen und bequemen Zugang zu allen Bereichen der Stadt. In nur wenigen Minuten erreichen Sie das Businesscenter, Strände, Einkaufszentren und andere Attraktionen.