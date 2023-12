Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €112,592

357–677 m² 2

Immobilien in Dubai mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. - Kommission für unsere Kunden 0% ( Die Provision wird vom Entwickler ) gezahlt; - Kostenlose Immobilienverwaltung; - Zinsfreie Rate für bis zu 7 Jahre; - Nur erfahrene Makler; - Volle Transaktionsunterstützung; - Rechtsschutz der Transaktion; - Berufserfahrung über 15 Jahre; - Unterstützung bei der Erlangung des Wohnsitzes und der Umsiedlung; - Entschädigung von 50% des Staatszolls; - Makler in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien, der Türkei, Thailand, Weißrussland, Kasachstan und anderen Ländern; - Wir zeigen das Objekt persönlich oder online; - Ein privilegierter Partner von mehr als 50 Entwicklern weltweit! Oasis 1 ist ein Wohnkomplex in der modernen Gegend von Masdar City, Abu Dhabi. Der Entwickler des Projekts ist Reportage Properties. Der Komplex befindet sich an einem besonderen Ort gegenüber zwei Hauptstraßen, der Northwest Boulevard Road und der Airport Road von der Nordostseite, sowie zwei verkehrsarme Straßen von der Südost- und Südwestseite am Eingang zur Stadt Masdar. Dank außergewöhnlicher Annehmlichkeiten, ruhiger Aussicht und Landschaft ist die Schönheit des Lebens immer in Reichweite. Vorteile des Komplexes: - Pool; - Grillzone; - Kinderspielplatz; - Tiefgarage; - 24-Stunden-Sicherheit; - Gärten und Parks; - Schulen und Kindergärten. Ort: Die Bewohner des Komplexes erreichen den internationalen Flughafen Abu Dhabi in nur 2-3 Minuten nach Yas Island und Abu Dhabi Center — in 10 Minuten, und zum Einkaufszentrum Dubai Marina — in 40 Minuten. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!