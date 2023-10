Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €220,638

95 m² 2

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Suburbia ist ein neuer Hochhaus-Premiumkomplex in der entwickelten Innenstadt von Jebel Ali in Dubai, neben der U-Bahn-Station, nur eine kurze Fahrt von den weißen Sandstränden des Persischen Golfs entfernt. Das Projekt ist von überall in Dubai und von Abu Dhabi aus leicht zu erreichen. Eines der weltweit größten thematischen Einkaufszentren befindet sich in der Nähe. Der Flughafen Al Maktoum liegt 20 km entfernt. Die Lage von Suburbia ist ideal für diejenigen, die in oder in der Nähe von Jebel Ali, auf der Expo 2020, in Dubai World Central oder in Abu Dhabi arbeiten. Suburbia besteht aus drei Gebäuden im marokkanischen Stil mit leuchtenden Farben und geometrischen Mustern: zwei Türmen und einem niedrigen Gebäude. Der Komplex bietet zum Verkauf Studios, Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern sowie zweistöckige Apartments mit zwei, drei und vier Schlafzimmern. Die Apartments werden fertig, schlüsselfertig, mit hochwertigen Oberflächen, Möbeln und Haushaltsgeräten verkauft. Die Infrastruktur des Komplexes bietet alle notwendigen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen für ein erfülltes Leben und Entspannung. Komplexe Infrastruktur: - Landschaftsbereich mit Garten; - Landschaftsgestaltung des Territoriums; - offene Dachterrassen; - Außenpool, Kinderbecken; - eine Zone zum Bräunen und Entspannen; - Fußwege; - Lobby, Rezeption, Concierge-Service; - Restaurant, Bar, Café; - Geschäfte; - ein modernes Fitnesscenter; - Sauna und Hamam; - Kinderspielplatz; - Parkplatz; - Sicherheits- und Videoüberwachung; Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - eine Garantie für die Sicherheit von Übertragungen bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir beraten Sie kostenlos zu allen Objekten von Dubai!