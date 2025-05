Wohnkomplex Luxury penthouses in new Safa Gate Residence with swimming pools and spa areas close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE

Safa Gate by Damac ist eine Verkörperung von Luxus und modernem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden von Dubai. Das Projekt befindet sich in der Nähe des wunderschönen Safa Parks und des malerischen Dubai Canal/. bietet seinen Bewohnern die einzigartige Kombination aus Natur und dynamischem Stadtleben. Die komplexe Architektur spiegelt ihren raffinierten Stil mit eleganten Fassaden, geräumigen Terrassen und bodendeckenden Fenstern wider, die einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung eröffnen.

Weltklasse-Annehmlichkeiten, für maximalen Komfort und Entspannung geschaffen, warten auf Sie in Safa Gate. Geräumige Infinity-Pools, moderne Fitness-Center, exklusive Spa-Bereiche und grüne Gärten machen diesen Komplex zum idealen Ort für Leben und Erholung. Für Familien mit Kindern gibt es Kinderspielplätze. Und diejenigen, die Aktivitäten mögen, werden Wanderwege und Yoga-Bereiche schätzen. Alle Infrastrukturen sind so konzipiert, dass jeder Bewohner die Abgeschiedenheit genießen kann, im Zentrum der Aktion in der Megapolis bleiben.

Dieses Projekt ist Ihre Chance, ein Teil der Luxus-Community im Herzen von Dubai zu werden! Perfekte Lage, hochwertige Residenzen und hochwertige Annehmlichkeiten machen Safe Gate by Damac die ideale Wahl für diejenigen, die Komfort, Stil und Prestige schätzen.

Einrichtungen:

Fitnessraum mit Antigravitätspraktiken

Outdoor Yoga-Bereich

Kino im Freien

Jogging-Track

Zigarre Lounge

Spa

Abschluss - 4. Quartal 2029.

Zahlungsplan 20/60/20

Eigenschaften der Wohnungen

Unmöbliert

Burj Khalifa - 7 Minuten

DIFC - 9 Minuten

Dubai International Airport - 14 Minuten

Dubai Creek Golf und Yacht Club - 14 Minuten

Palm Jumeirah - 16 Minuten

Lage und Infrastruktur in der Nähe