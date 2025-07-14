  1. Realting.com
Wohnkomplex Arbor View

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$408,994
;
8
ID: 4464
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.08.23

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Über den Komplex

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien!
- Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%.
- Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung.
- Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD.
- Hilfe bei der Erlangung von VNZH.
- Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler.
- Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung.
- Auswahl der flüssigsten Objekte.
- Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn.

Apartments im Elite-Projekt Arbor View in der Region Dubailand.

Die Residenz verfügt über einen Balkon, eine Toilette, eine Waschküche und ein Zimmer unter der Speisekammer. Alle Optionen sehen einen separaten Arbeitsbereich vor.

Die Bewohner des neuen Luxus-Arbor View-Komplexes können hochwertige Annehmlichkeiten genießen, darunter: Spa und Sauna, Fitnessraum, mehrere Kinderspielplätze, Radweg, Laufband, verschiedene Optionen für Duschen, Spielplätze usw.

Ort:
5 – 15 Minuten - Schmetterlingsgarten, Wundergarten, First Avenue, Mall of Emirates
20 – 30 Minuten - Palm Jumeirah, Dubai Marina, Internationaler Flughafen Dubai ( DXB )

Sie können Eigentümer eines Wohnsitzes gemäß einem profitablen Zahlungsplan von 70/30 werden!

Für Investoren ist der Kauf von Studios und Apartments im Projekt — eine Gelegenheit, einen Wohnsitz für sich und ihre Familie zu beantragen. Nach der Übertragung von Immobilien im Projekt können Sie je nach Investitionsmenge ein Anlegervisum für 10 Jahre oder 2 Jahre beantragen

Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 87.0
Preis pro m², USD 4,701
Wohnungspreis, USD 408,994

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnkomplex Arbor View
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$408,994
