Wohnung mit möblierter Küche! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten (ROI - ab 10 % in $). Perfekt für die Langzeitmiete!



Park Wood – neuer Wohnkomplex am Arabischen Golf & Refine Development bietet Luxusapartments mit Balkonen, Terrassen und privaten Gärten.



Infrastruktur: Parkplätze, Schwimmbad, Fitnessstudio, Fitness, Kinderspielplatz, Grillplätze, Landschaftsparks, Einzelhandelsgeschäfte, Moschee, Schulen.



Gebiet: Jumeirah Village Circle (JVC)



Palm Jumeirah – 9,5 km

Mall of Emirates – 7 km

Dubai Marina – 7 km

Expo 2020 – 10 km

Ebenfalls in der Nähe befinden sich: Burj Al Arab, Tennisplätze, der Flughafen Al Makhtum und der internationale Flughafen Dubai.



Zahlungsplan:

35 % – im Bau

15 % - nach Fertigstellung

50 % - nach Lieferung des Objekts



Schreiben Sie oder rufen Sie an, um mehr zu erfahren! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung!