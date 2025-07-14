Wohnung in einem Neubau DOLCE VITA

Standort - Arjan

Fertigstellung des Baus - II 2026

Dolce Vita ist im Stil der charmanten Architektur Europas entworfen, ist ein Hotel mit hohem Risiko + Residenz mit vielen Annehmlichkeiten der preisgekrönten Boutique-Entwickler Vincitore Group. Das Projekt verfügt über viktorianische Architektur und befindet sich im renommierten Stadtteil Arjan. Das Gebäude ist 16 Etagen hoch mit exklusiven Studios, klassischen und Premium 1-Zimmer-Wohnungen und luxuriösen 2-Zimmer-Wohnungen.

Die Residenzen zeichnen sich durch geräumiges Layout, hohe Decken, Premium-Materialien und luxuriöse Oberflächen aus, was eine harmonische Kombination aus Größe und Funktionalität schafft.

Verfügbarkeit:

Miracle Garden - 5 Minuten

Mall of the Emirates - 5 Minuten

Global Village - 10 Minuten

Burj Khalifa - 10 Minuten

Der Komplex verfügt über eine Reihe von Luxuseinrichtungen für Bewohner:

Pool

Laufbänder

Boutiquen und Geschäfte

Kinderspielplatz

Kinderbecken

Sauna und Jacuzzi

Grüne Räume

Grillzone

Spielzimmer

Infiniti Pool

Yoga Studio

Cafés und Restaurants

Kino

Conciergeservice

Sicherheit und Videoüberwachung

Stellplatz

Park

Golfplatz.

Garten

Kalyan

Der Komplex umfasst:

Studios - von 35,3 m2 - von 603,000 AED ($165.000)

1 Bett - von 63,6 m2 - von 995.000 AED ($271,000)

1 Bett Premium - von 71,5 m2 - von 1.225.000 AED ($334.000)

2 Bed - von - 86,2 m2 - von 1,425.000 AED ($339,000)

Das Projekt hat mehrere Zahlungspläne zur Auswahl beim Kauf von Wohnungen, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat:

Zahlung 100% + 4% DLD (Steuer)

Bonus: jährlich garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!!

Garantiertes Einkommen beginnt an 22 Tagen nach 100% Zahlung!

II. Installation bis zum Abschluss des Projekts

30% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate

30% nach 5 Monaten

30 % in 10 Monaten

10% zum Zeitpunkt der Auslieferung des Projekts

Bonus: garantiertes Einkommen von 8%, beginnt nach der Lieferung des Projekts + der Kunde ist von der Zahlung der Servicegebühr (Servicegebühr für den Komplex) für 3 Jahre frei.

Installation für 5 Jahre (2 Jahre nach Lieferung)

20% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate

1% – monatlich für 36 Monate

5% in 5 Monaten

5% in 10 Monaten

5% nach 15 Monaten

5% zum Zeitpunkt der Auslieferung des Projekts

1 % monatlich 24 Monate nach Fertigstellung des Baus

Standard (Loyal) Zahlungsplan

20% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate

10% nach 6 Monaten

10% nach 12 Monaten

10% nach 18 Monaten

50% zum Zeitpunkt der Projektlieferung