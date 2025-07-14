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Wohnung in einem Neubau DOLCE VITA

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$165,000
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26
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ID: 4078
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    16

Über den Komplex

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Standort - Arjan

Fertigstellung des Baus - II 2026

Dolce Vita ist im Stil der charmanten Architektur Europas entworfen, ist ein Hotel mit hohem Risiko + Residenz mit vielen Annehmlichkeiten der preisgekrönten Boutique-Entwickler Vincitore Group. Das Projekt verfügt über viktorianische Architektur und befindet sich im renommierten Stadtteil Arjan. Das Gebäude ist 16 Etagen hoch mit exklusiven Studios, klassischen und Premium 1-Zimmer-Wohnungen und luxuriösen 2-Zimmer-Wohnungen.

Die Residenzen zeichnen sich durch geräumiges Layout, hohe Decken, Premium-Materialien und luxuriöse Oberflächen aus, was eine harmonische Kombination aus Größe und Funktionalität schafft.

Verfügbarkeit:

Miracle Garden - 5 Minuten

Mall of the Emirates - 5 Minuten

Global Village - 10 Minuten

Burj Khalifa - 10 Minuten

Der Komplex verfügt über eine Reihe von Luxuseinrichtungen für Bewohner:

  • Pool
  • Laufbänder
  • Boutiquen und Geschäfte
  • Kinderspielplatz
  • Kinderbecken
  • Sauna und Jacuzzi
  • Grüne Räume
  • Grillzone
  • Spielzimmer
  • Infiniti Pool
  • Yoga Studio
  • Cafés und Restaurants
  • Kino
  • Conciergeservice
  • Sicherheit und Videoüberwachung
  • Stellplatz
  • Park
  • Golfplatz.
  • Garten
  • Kalyan

Der Komplex umfasst:

Studios - von 35,3 m2 - von 603,000 AED ($165.000)

1 Bett - von 63,6 m2 - von 995.000 AED ($271,000)

1 Bett Premium - von 71,5 m2 - von 1.225.000 AED ($334.000)

2 Bed - von - 86,2 m2 - von 1,425.000 AED ($339,000)

Das Projekt hat mehrere Zahlungspläne zur Auswahl beim Kauf von Wohnungen, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat:

  1. Zahlung 100% + 4% DLD (Steuer)

Bonus: jährlich garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!!

Garantiertes Einkommen beginnt an 22 Tagen nach 100% Zahlung!

II. Installation bis zum Abschluss des Projekts

30% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate

30% nach 5 Monaten

30 % in 10 Monaten

10% zum Zeitpunkt der Auslieferung des Projekts

Bonus: garantiertes Einkommen von 8%, beginnt nach der Lieferung des Projekts + der Kunde ist von der Zahlung der Servicegebühr (Servicegebühr für den Komplex) für 3 Jahre frei.

  1. Installation für 5 Jahre (2 Jahre nach Lieferung)

20% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate

1% – monatlich für 36 Monate

5% in 5 Monaten

5% in 10 Monaten

5% nach 15 Monaten

5% zum Zeitpunkt der Auslieferung des Projekts

1 % monatlich 24 Monate nach Fertigstellung des Baus

  1. Standard (Loyal) Zahlungsplan

20% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate

10% nach 6 Monaten

10% nach 12 Monaten

10% nach 18 Monaten

50% zum Zeitpunkt der Projektlieferung

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 63.6
Preis pro m², USD 4,261
Wohnungspreis, USD 271,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 86.2
Preis pro m², USD 3,933
Wohnungspreis, USD 339,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 35.3
Preis pro m², USD 4,674
Wohnungspreis, USD 165,000

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
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Monatliche Zahlung
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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