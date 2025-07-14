Wohnung in einem Neubau DOLCE VITA

Standort - Arjan
Fertigstellung des Baus - II 2026
Dolce Vita ist im Stil der charmanten Architektur Europas entworfen, ist ein Hotel mit hohem Risiko + Residenz mit vielen Annehmlichkeiten der preisgekrönten Boutique-Entwickler Vincitore Group. Das Projekt verfügt über viktorianische Architektur und befindet sich im renommierten Stadtteil Arjan. Das Gebäude ist 16 Etagen hoch mit exklusiven Studios, klassischen und Premium 1-Zimmer-Wohnungen und luxuriösen 2-Zimmer-Wohnungen.
Die Residenzen zeichnen sich durch geräumiges Layout, hohe Decken, Premium-Materialien und luxuriöse Oberflächen aus, was eine harmonische Kombination aus Größe und Funktionalität schafft.
Verfügbarkeit:
Miracle Garden - 5 Minuten
Mall of the Emirates - 5 Minuten
Global Village - 10 Minuten
Burj Khalifa - 10 Minuten
Der Komplex verfügt über eine Reihe von Luxuseinrichtungen für Bewohner:
Der Komplex umfasst:
Studios - von 35,3 m2 - von 603,000 AED ($165.000)
1 Bett - von 63,6 m2 - von 995.000 AED ($271,000)
1 Bett Premium - von 71,5 m2 - von 1.225.000 AED ($334.000)
2 Bed - von - 86,2 m2 - von 1,425.000 AED ($339,000)
Das Projekt hat mehrere Zahlungspläne zur Auswahl beim Kauf von Wohnungen, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat:
Bonus: jährlich garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!!
Garantiertes Einkommen beginnt an 22 Tagen nach 100% Zahlung!
II. Installation bis zum Abschluss des Projekts
30% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate
30% nach 5 Monaten
30 % in 10 Monaten
10% zum Zeitpunkt der Auslieferung des Projekts
Bonus: garantiertes Einkommen von 8%, beginnt nach der Lieferung des Projekts + der Kunde ist von der Zahlung der Servicegebühr (Servicegebühr für den Komplex) für 3 Jahre frei.
20% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate
1% – monatlich für 36 Monate
5% in 5 Monaten
5% in 10 Monaten
5% nach 15 Monaten
5% zum Zeitpunkt der Auslieferung des Projekts
1 % monatlich 24 Monate nach Fertigstellung des Baus
20% + 4% DLD (Steuer) - erste Rate
10% nach 6 Monaten
10% nach 12 Monaten
10% nach 18 Monaten
50% zum Zeitpunkt der Projektlieferung