Wohnung in einem Neubau Volare

Arjan Bezirk
Ein Projekt mit einer garantierten Rendite von 8% für 3 Jahre!!!
Frist - I 2025
Volare – ist ein neuer Wohnkomplex, der sich durch seine Größe und Monumentalität auszeichnet.
Das Projekt befindet sich in der Wohngegend von Arjan in Dubailand und bietet Raffinesse seiner architektonischen Lösungen.
Es kombiniert organisch majestätisches Design und elegante Layouts für spezielle Kenner.
Tadellose Oberflächen ergänzen nur Bio-Apartments und sättigen sie mit einer neutralen Farbpalette. Für die Dekoration wurden außergewöhnlich hochwertige Premium-Materialien verwendet, die einen luxuriösen Lebensstil betonen.
Die Panoramaverglasung sorgt für maximales natürliches Licht.
Volare – ist eine ganze Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten für die Bewohner:
Die Bewohner haben Zugang zur entwickelten – -Infrastruktur. Alles, was für ein komfortables Leben erforderlich ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes.
Der Wohnkomplex Volare befindet sich im Herzen von Dubailand, dem größten Wohn-, Unterhaltungs- und Touristengebiet. Die Gemeinde ist sowohl bei Touristen als auch bei Expats beliebt, was stabile Einnahmen aus Immobilien garantiert.
Der Komplex umfasst:
Studios - von 41,5 m2 - von 163 000 $
1 BETT - von 62,9 m2 - von 245 000 $
1 BED Premium - von 68,7 m2 - von 279 000 $
2 BETT - von - 109,1 m2 - von 410 000 $
Das Projekt hat beim Kauf von Wohnungen mehrere Zahlungspläne zur Auswahl, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat:
Jährliches garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!!
Das garantierte Einkommen beginnt am 22. Tag nach 100% Zahlung!
II. Installation bis zum Ende des Projekts
20% + 4% DLD - Anzahlung
20% - nach 5 Monaten
20% - nach 10 Monaten
20% - nach 15 Monaten
10% - in 20 Monaten
10% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses
Das garantierte Einkommen von 8% beginnt nach Abschluss des Projekts
Obligatorisches Scheckbuch!!!
20% + 4% DLD - Anzahlung
1% - monatlich für 27 Monate
10% - nach 5 Monaten
10% - nach 10 Monaten
9% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses
1% - monatlich 24 Monate nach Abschluss des Baus
20% + 4% DLD - Anzahlung
10% - nach 5 Monaten
10% - nach 10 Monaten
10% - nach 15 Monaten
50% zum Zeitpunkt des Projektabschlusses