Wohnung in einem Neubau Volare

Arjan Bezirk

Ein Projekt mit einer garantierten Rendite von 8% für 3 Jahre!!!

Frist - I 2025

Volare – ist ein neuer Wohnkomplex, der sich durch seine Größe und Monumentalität auszeichnet.

Das Projekt befindet sich in der Wohngegend von Arjan in Dubailand und bietet Raffinesse seiner architektonischen Lösungen.

Es kombiniert organisch majestätisches Design und elegante Layouts für spezielle Kenner.

Tadellose Oberflächen ergänzen nur Bio-Apartments und sättigen sie mit einer neutralen Farbpalette. Für die Dekoration wurden außergewöhnlich hochwertige Premium-Materialien verwendet, die einen luxuriösen Lebensstil betonen.

Die Panoramaverglasung sorgt für maximales natürliches Licht.

Volare – ist eine ganze Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten für die Bewohner:

Pool

Kreuzung

Boutiquen und Geschäfte

Spielplatz

Kinderbecken

Grüne Pflanzungen

Grillplatz

Spielzimmer

Unendlichkeitspool

Yoga Studio

Cafés und Restaurants

Kino

Concierge-Service

Sicherheits- und Videoüberwachung

Parkplatz

Park

Golfplatz

Garten

Sauna und Dampfbad

SPA-Zone

Sportplätze

Regenwald

Fitnesscenter und Fitnessstudio

Die Bewohner haben Zugang zur entwickelten – -Infrastruktur. Alles, was für ein komfortables Leben erforderlich ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes.

Der Wohnkomplex Volare befindet sich im Herzen von Dubailand, dem größten Wohn-, Unterhaltungs- und Touristengebiet. Die Gemeinde ist sowohl bei Touristen als auch bei Expats beliebt, was stabile Einnahmen aus Immobilien garantiert.

Der Komplex umfasst:

Studios - von 41,5 m2 - von 163 000 $

1 BETT - von 62,9 m2 - von 245 000 $

1 BED Premium - von 68,7 m2 - von 279 000 $

2 BETT - von - 109,1 m2 - von 410 000 $

Das Projekt hat beim Kauf von Wohnungen mehrere Zahlungspläne zur Auswahl, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat:

Zahlung 100% + 4% DLD

Jährliches garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!!

Das garantierte Einkommen beginnt am 22. Tag nach 100% Zahlung!

II. Installation bis zum Ende des Projekts

20% + 4% DLD - Anzahlung

20% - nach 5 Monaten

20% - nach 10 Monaten

20% - nach 15 Monaten

10% - in 20 Monaten

10% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses

Das garantierte Einkommen von 8% beginnt nach Abschluss des Projekts

Installation für 2 Jahre nach Abschluss des Projekts

Obligatorisches Scheckbuch!!!

20% + 4% DLD - Anzahlung

1% - monatlich für 27 Monate

10% - nach 5 Monaten

10% - nach 10 Monaten

9% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses

1% - monatlich 24 Monate nach Abschluss des Baus

Standardzahlungsplan

20% + 4% DLD - Anzahlung

10% - nach 5 Monaten

10% - nach 10 Monaten

10% - nach 15 Monaten

50% zum Zeitpunkt des Projektabschlusses