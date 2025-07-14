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Wohnung in einem Neubau Volare

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$179,000
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17
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ID: 4047
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Über den Komplex

Arjan Bezirk

Ein Projekt mit einer garantierten Rendite von 8% für 3 Jahre!!! 

Frist - I 2025

 

Volare – ist ein neuer Wohnkomplex, der sich durch seine Größe und Monumentalität auszeichnet. 

Das Projekt befindet sich in der Wohngegend von Arjan in Dubailand und bietet Raffinesse seiner architektonischen Lösungen. 

Es kombiniert organisch majestätisches Design und elegante Layouts für spezielle Kenner.

 

Tadellose Oberflächen ergänzen nur Bio-Apartments und sättigen sie mit einer neutralen Farbpalette. Für die Dekoration wurden außergewöhnlich hochwertige Premium-Materialien verwendet, die einen luxuriösen Lebensstil betonen.

 

Die Panoramaverglasung sorgt für maximales natürliches Licht.

Volare – ist eine ganze Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten für die Bewohner:

 

  • Pool
  • Kreuzung
  • Boutiquen und Geschäfte
  • Spielplatz
  • Kinderbecken
  • Grüne Pflanzungen
  • Grillplatz
  • Spielzimmer
  • Unendlichkeitspool
  • Yoga Studio
  • Cafés und Restaurants
  • Kino
  • Concierge-Service
  • Sicherheits- und Videoüberwachung
  • Parkplatz
  • Park
  • Golfplatz
  • Garten
  • Sauna und Dampfbad
  • SPA-Zone
  • Sportplätze
  • Regenwald
  • Fitnesscenter und Fitnessstudio

Die Bewohner haben Zugang zur entwickelten – -Infrastruktur. Alles, was für ein komfortables Leben erforderlich ist, befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes. 

Der Wohnkomplex Volare befindet sich im Herzen von Dubailand, dem größten Wohn-, Unterhaltungs- und Touristengebiet. Die Gemeinde ist sowohl bei Touristen als auch bei Expats beliebt, was stabile Einnahmen aus Immobilien garantiert.

Der Komplex umfasst:

Studios - von 41,5 m2 - von 163 000 $

1 BETT - von 62,9 m2 - von 245 000 $

1 BED Premium - von 68,7 m2 - von 279 000 $

2 BETT - von - 109,1 m2 - von 410 000 $

Das Projekt hat beim Kauf von Wohnungen mehrere Zahlungspläne zur Auswahl, von denen jeder unbestreitbare Vorteile hat:

  1. Zahlung 100% + 4% DLD

Jährliches garantiertes Einkommen von 8% für 3 Jahre in der Bauphase!!!   

Das garantierte Einkommen beginnt am 22. Tag nach 100% Zahlung!

   II.    Installation bis zum Ende des Projekts

20% + 4% DLD - Anzahlung

20% - nach 5 Monaten

20% - nach 10 Monaten

20% - nach 15 Monaten

10% - in 20 Monaten

10% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses

Das garantierte Einkommen von 8% beginnt nach Abschluss des Projekts

 

  1. Installation für 2 Jahre nach Abschluss des Projekts 

Obligatorisches Scheckbuch!!!

20% + 4% DLD - Anzahlung

1% - monatlich für 27 Monate

10% - nach 5 Monaten

10% - nach 10 Monaten

9% - zum Zeitpunkt des Projektabschlusses

1% - monatlich 24 Monate nach Abschluss des Baus

  1. Standardzahlungsplan

20% + 4% DLD - Anzahlung

10% - nach 5 Monaten

10% - nach 10 Monaten

10% - nach 15 Monaten

50% zum Zeitpunkt des Projektabschlusses

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 41.5 – 62.9
Preis pro m², USD 3,895 – 4,313
Wohnungspreis, USD 179,000 – 245,000
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 109.0
Preis pro m², USD 3,761
Wohnungspreis, USD 410,000

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Zinssatz
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Zinssatz
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
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Monatliche Zahlung
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