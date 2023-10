Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate

von €128,920

42 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Al Mamsha — Komplex in Muwaileh in Sharjah. Apartments für 1 bis 3 Schlafzimmer und Studios mit Balkon oder Terrasse werden angeboten. Die Apartments verfügen über doppelt verglaste Panoramafenster, Umkleidekabinen, Essbereiche und geräumige Badezimmer mit hochwertigen Sanitäranlagen. Die Balkone bieten einen herrlichen Blick auf den Horizont. Die Bewohner von Al Mamsha haben Zugang zu Annehmlichkeiten wie: - zentrale Konditionierungsanlage; - Lobby; - Serviceaufzüge; - Fitnessstudio; - Schwimmbad; - Kinderspielplätze; - Grünflächen; - Grillplatz; - Café; - rund um die Uhr Schutz des Territoriums; - Videoüberwachung rund um die Uhr; - Zugang zum Internet; - Satelliten- / Kabelfernsehen; - Geldautomat; - Dienste von Concierge rund um die Uhr. Ort: Die nächste Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel in der City Al Falah Moschee erreichen Sie nach einem 5-minütigen Spaziergang. Der Komplex ist von Bildungseinrichtungen umgeben. Die Universität von Sharjah erreichen Sie nach einer 10-minütigen Autofahrt. Sie können die Sharjah Police Academy in der gleichen Zeit erreichen. Es dauert 10 Minuten, um zum College of Medicine — der University of Sharjah zu gelangen. Die Zero 6 Mall by Alef liegt eine 7-minütige Fahrt von Al Mamsha Souks entfernt. Die Bewohner können nach Nesto Hypermarket, einer 5-minütigen Fahrt, für Lebensmittel und Haushaltswaren reisen. 5 Minuten von Al Mamsha Souks entfernt können Sie das iGrab Cafe Sharjah nehmen. In 15 Minuten können die Bewohner das Tea Time Cafe erreichen. Ein weiterer alter CAF SHJ ist 10 Gehminuten entfernt. Für Spaziergänge im Freien ist das Haupttor der Al Qasimia University großartig. Es ist eine 5-minütige Autofahrt entfernt. Der internationale Flughafen Ras Al Khaimah liegt eine 50-minütige Autofahrt entfernt. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!