Wohnkomplex Jumeirah Lakes Towers

Der 66-stöckige Wohnkomplex befindet sich in JLT – einer der renommiertesten Gegenden von Dubai, mit malerischen Blick auf den Smaragd-Golfplatz, Seen und üppigen grünen Wiesen. Die Architektur des Komplexes und der verglasten Fassade wird niemanden gleichgültig lassen. Es lohnt sich, auf die Stadt zu schauen; Sie werden sich in den Wolken hoch fühlen. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich eine Designer-Loungezone unter dem offenen Himmel mit einem Infinity-Pool – ein idealer Ort, um auf weichen Kissen zu entspannen und positive Energie zu fühlen. Die Residenzen im Komplex sind entworfen, um natürliches Licht den ganzen Tag zu maximieren.
Der Komplex bietet schlüsselfertige Residenzen:
Projektausstattung
Das Viertel Jumeirah Lakes Towers (JLT) befindet sich in Dubai und ist für seine Hochhäuser bekannt, die von künstlichen Seen umgeben sind. JLT bietet eine Vielzahl von Wohn- und Gewerbeimmobilien wie Wohnungen, Büros, Geschäfte und Restaurants, so dass es ein malerischen und lebendigen Ort. Das Gebiet verfügt auch über eine gut ausgebaute Infrastruktur und bequeme Verkehrsverbindungen, so dass es ein attraktiver Ort zum Leben und Geschäft zu tun. JLT verfügt auch über viele Parks, Gehbereiche und Uferpromenaden und schafft eine komfortable Umgebung für einen aktiven Lebensstil.