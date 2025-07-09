  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnkomplex Jumeirah Lakes Towers

Wohnkomplex Jumeirah Lakes Towers

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$517,500
BTC
6.1555595
ETH
322.6391898
USDT
511 644.2317674
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25428
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Adresse
    First Al Khail Street
  • Metro
    Jumeirah Lakes Towers (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    66

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der 66-stöckige Wohnkomplex befindet sich in JLT – einer der renommiertesten Gegenden von Dubai, mit malerischen Blick auf den Smaragd-Golfplatz, Seen und üppigen grünen Wiesen. Die Architektur des Komplexes und der verglasten Fassade wird niemanden gleichgültig lassen. Es lohnt sich, auf die Stadt zu schauen; Sie werden sich in den Wolken hoch fühlen. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich eine Designer-Loungezone unter dem offenen Himmel mit einem Infinity-Pool – ein idealer Ort, um auf weichen Kissen zu entspannen und positive Energie zu fühlen. Die Residenzen im Komplex sind entworfen, um natürliches Licht den ganzen Tag zu maximieren.


Der Komplex bietet schlüsselfertige Residenzen:

  • 1-Schlafzimmer von 81 m2 / Preis ab $517,500
  • 1,5-Schlafzimmer ab 96 m2 / Preis ab 550.000 $
  • 2-Schlafzimmer von 132 m2 / Preis ab $734,500
  • 2,5-Schlafzimmer ab 127 m2 / Preis ab 725.000 $
  • 3-Schlafzimmer ab 166 m2 / Preis ab $1,009.500


Projektausstattung

  • Geschäfte
  • Kinderspielplatz im Freien
  • Grill- und Loungebereiche
  • Open Air Gym & Yoga Zimmer
  • Schwimmbäder
  • Kinderbecken
  • Whirlpool
  • Innenspielplatz
  • Hallenbad
  • Dampfbad und Sauna
  • Schließräume
  • Whirlpool

Das Viertel Jumeirah Lakes Towers (JLT) befindet sich in Dubai und ist für seine Hochhäuser bekannt, die von künstlichen Seen umgeben sind. JLT bietet eine Vielzahl von Wohn- und Gewerbeimmobilien wie Wohnungen, Büros, Geschäfte und Restaurants, so dass es ein malerischen und lebendigen Ort. Das Gebiet verfügt auch über eine gut ausgebaute Infrastruktur und bequeme Verkehrsverbindungen, so dass es ein attraktiver Ort zum Leben und Geschäft zu tun. JLT verfügt auch über viele Parks, Gehbereiche und Uferpromenaden und schafft eine komfortable Umgebung für einen aktiven Lebensstil.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 81.4
Preis pro m², USD 6,357
Wohnungspreis, USD 517,500

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$507,663
Wohnanlage Selina Bay
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$293,185
Wohnanlage Apartamenty v zhilom komplekse Verano v ozelenennom rayone Dubai Studio City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$179,718
Wohnanlage Jacob & Co Residences by Burj Binghatti is an ultra-luxury branded project
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,95M
Wohnanlage New complex of apartments with private swimming pools Lazord, Majan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$324,364
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Jumeirah Lakes Towers
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$517,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Wohnanlage Villas in a residential complex Greenview surrounded by green parks, close to a golf club, Emaar South area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$467,263
Die Wohnanlage ist von Parks und grünen Rasen umgeben. Der Komplex verfügt über Villen mit 3-4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 180 bis 227 m2.Die Projektinfrastruktur:Schwimmbad mit ErholungsgebietInfinity PoolFreizeitparkSpielplatz für KinderFitnessstudioWellnesscenterJogging TracksGolf …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence Luma Park Views with swimming pools, lounge and co-working areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Luma Park Views with swimming pools, lounge and co-working areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Luma Park Views with swimming pools, lounge and co-working areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Luma Park Views with swimming pools, lounge and co-working areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Luma Park Views with swimming pools, lounge and co-working areas, JVC, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Luma Park Views with swimming pools, lounge and co-working areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Luma Park Views with swimming pools, lounge and co-working areas, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$439,646
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Parks und Parkplätze.Die Residenz verfügt über Pools, einen Fitnessraum, einen Garten, einen Kinderspielplatz, Geschäfte, einen Parkplatz, einen Conciergeservice rund um die Uhr, ein Café und einen Co-Working-Bereich, einen Jogging- und Wanderw…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Alle anzeigen Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Wohngebäude Damac Bay 2 by Cavalli
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$943,989
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Ultra-Luxus-Apartments und Penthäuser zum Verkauf mit Einheiten von 1 bis 5 Schlafzimmern. Alle Einheiten verfügen über einen Panoramablick auf das Meer, wo Sie die herrliche Aussicht genießen und mit Ihrer Familie oder Freunden entspannen können. über Dubai Bay: Damac BAY liegt an der K…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in den Vereinigten Arabischen Emiraten
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen