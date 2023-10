New luxury complex Marocco Villas on the shore of the lagoon, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €157,204

27–105 m² 3

Gemütliche Wohnung in einer ruhigen Gegend mit entwickelter Infrastruktur! Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Celestia – ist ein luxuriöser achtstöckiger Innenkomplex, der im Familiengebiet von Dubai South gebaut wurde. Ein charakteristisches Merkmal des Gebäudes sind warme neutrale Töne, weiße Farben und glatter schwarzer Marmor. Der Komplex ist mit einem 24-Stunden-Videoüberwachungssystem, einem Hochgeschwindigkeitsaufzug und einem zentralen Kühlsystem ausgestattet. Sowie rund um die Uhr Rezeption und zweistöckige Tiefgarage. Die Apartments sind mit Panoramafenstern ausgestattet, die Sonnenlicht übertragen. Ausgestattete Badezimmer, geräumige Wohnbereiche, Einbauschränke mit zusätzlichem Stauraum sowie Balkone mit herrlichem Blick auf die Umgebung sind ebenfalls vorhanden. EINZIGARTIG: Der Komplex verfügt über einen Fitnessraum, ein luxuriöses Spa, einen Whirlpool, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Gebetsraum, einen Swimmingpool, einen Kinderspielplatz und einen Grillplatz. Das Gebäude ist mit Hochgeschwindigkeitsaufzügen ausgestattet, um den Bewohnern die Bequemlichkeit zu erleichtern. Die Temperatur in der Wohnung wird von Klimaanlagen aufrechterhalten. Das Sicherheitssystem wird durch aktives Sicherheitspersonal und die Installation von Überwachungskameras verstärkt. STANDORT: Der Komplex befindet sich in einer ruhigen Gegend, in der Sie die Familienidylle und Gemütlichkeit in der relativen Entfernung von der geschäftigen Stadt genießen können, aber in unmittelbarer Nähe zu wichtigen sozialen Einrichtungen. Das Projekt befindet sich in der berühmten Dubai World Central Golf Community. Dank dessen erreichen Sie bequem den internationalen Flughafen Al-Maktum und die Dubai Expo 2020. - nach Business Bay, Innenstadt von Dubai, Dubai International, Burj Al Arab, Palm Jumeirah, Dubai Aquarium Al Maktoum International Airports - 28 Minuten; - zur Dubai Mall, zum Walk JBR, zur Al Qudra Desert und zum Town Square Recreational Park - 22 Minuten; - zur Ibn Battuta Mall, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary - 30 Minuten. - nach Dubai Polo und Equestrian Club - 17 Minuten. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben! Wir werden uns kostenlos über alle Objekte von Dubai beraten!