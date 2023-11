Villas with views of the city, sea and lakes in the complex Sky Villas with developed infrastructure, JLT, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €829,248

Kapitulation vor: 2026

Damac Bay von Cavalli – ultra-luxuriöses Projekt des berühmten Entwicklers Damac Properties. Dieser vielversprechende Wohnkomplex, der bereits heute zum Kult wird, ist eine neue Verkörperung des Luxus in der Küstenprämiengemeinschaft. 🎁 Wohnung zum Verkauf von einem Investor mit dem Recht, einen Ratenzahlungsplan an einen Entwickler zu übertragen! Wohnung mit Reparatur- und Küchenmöbeln mit 1 Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und zwei Badezimmern. Das Hotel liegt im 8. Stock mit Meerblick. Bereich 67qm PLANZAHLUNGEN 80/20 Erstinstallation: 1 386 000 Hilfe ( 379 $ ) 4% DLD: 132.000 ( 36165 $ ) 2% Provision: 66.000 ( 18080 $ ) weitere zinslose Installation vor der Schlüsselübergabe Beeindruckende Architektur – ein besonderer Vorteil des Wohnkomplexes. Wellenförmige Türme von 30 bis 40 Etagen, die sich am Ufer des Hafens befinden, sind durch ein elegantes Hochhauspodest verbunden, von dem aus sich die aufregendste und unglaublichste Aussicht öffnet. Jede Residenz – Konzentration von Komfort, Annehmlichkeiten und Privilegien. Das einzigartige Design, das nach den Vorlieben des modernen Menschen entworfen wurde, ergänzt die unvergleichliche luxuriöse Atmosphäre. Die Bewohner können erstklassige Annehmlichkeiten genießen: Hohe tropische Lagunen mit Pools und Palmen. Unbegrenzter Zugang zu einem Privatstrand. Wellnessclub mit Sauna. Eingebauter Familienbereich mit Grillplatz. 24-Stunden-Concierge-Service. Käufer exklusiver Residenzen in Damac Bay erhalten eine der bekanntesten Adressen in Dubai. Atemberaubender Hafen von Dubai an der Kreuzung von Palm Jumeirah und Bluewaters. Die Gemeinde verfügt über ein ausgebautes Straßennetz, Fußgängerzonen und Radwege. In unmittelbarer Nähe des Wohnkomplexes ein Kreuzfahrtterminal mit jährlich über 2,5 Millionen Passagieren. Der Entwickler präsentierte auch ehrgeizige Pläne für die Entwicklung des Territoriums: Hier befinden sich die besten Restaurants und Cafés, Einkaufszentren und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Als echte Verkörperung von Luxus bietet Damac Bay Investoren die angenehmsten Lebensbedingungen und eine große Auswahl an Apartments für ein stabiles Einkommen. Werden Sie ein Luxusimmobilie in Dubai, indem Sie Apartments in Damac Bay von Cavalli kaufen.